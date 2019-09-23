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В честь 30-летия Белорусского Экзархата в Минске пройдут масштабные торжества
24.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске масштабно отпразднуют 30-летие Белорусского Экзархата Русской Православной церкви. Юбилейные торжества пройдут 28 и 29 сентября, сообщает «МИР 24».
Центральным событием станет Божественная литургия, которая пройдет на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором. На службу приедут гости из разных стран: представители русской, украинской, польской и литовской православных церквей.
После обеда откроются ярмарки и выставки. А вечером – в концертном зале «Верхний город» состоятся церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт.
Ранее сообщалось, что в Москве отметили 180 лет с тех пор, как состоялась закладка Кафедрального собора Русской православной церкви –
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Юбилейные торжества пройдут 28 и 29 сентября. Центральным событием станет Божественная литургия, которая пройдет на площади перед Свято-Духовым кафедральным...
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