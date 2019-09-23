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В честь 30-летия Белорусского Экзархата в Минске пройдут масштабные торжества

24.09.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске масштабно отпразднуют 30-летие Белорусского Экзархата Русской Православной церкви. Юбилейные торжества пройдут 28 и 29 сентября, сообщает «МИР 24».

«Беларусь для многих государств является ярким примером подражания, как можно мирно, в согласии, в единомыслии жить людям различного вероисповедания, различных политических взглядов. Без вражды, без ненависти. Сработничество, солидарность, поддержка друг друга – вот это самое главное, на что я хотел обратить внимание и поблагодарить Бога и всех тех, от кого зависит эта наша мирная, благочестивая и благополучная жизнь», – обратился митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел.

Центральным событием станет Божественная литургия, которая пройдет на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором. На службу приедут гости из разных стран: представители русской, украинской, польской и литовской православных церквей.

После обеда откроются ярмарки и выставки. А вечером – в концертном зале «Верхний город» состоятся церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт.

Ранее сообщалось, что в Москве отметили 180 лет с тех пор, как состоялась закладка Кафедрального собора Русской православной церкви – храма Христа Спасителя



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Теги: Минск
 
 
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Юбилейные торжества пройдут 28 и 29 сентября. Центральным событием станет Божественная литургия, которая пройдет на площади перед Свято-Духовым кафедральным...
 
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