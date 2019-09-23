Лукашенко заявил о создании ракет средней дальности. Есть ли такие в стране?

Источник материала: Tut.by

23 сентября, принимая с докладом председателя Госкомвоенпрома Романа Головченко, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь категорически против размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе. При этом президент сказал, что ВПК страны уже создал ракету средней дальности и планирует разрабатывать еще более мощное оружие. Так ли это, и как такое возможно, разобрался 42.TUT.BY.



Фото: пресс-служба президента

Что такое ракеты средней дальности и зачем они нужны

Ракеты средней дальности изначально — это баллистические ракеты с дальностью полета от 1000 до 5500 километров. Они меньше и легче полноценных МБР (межконтинентальных баллистических ракет), время их полета до цели в разы меньше, и в случае гипотетического конфликта они могут уничтожить ключевые объекты в зоне поражения за считанные минуты. Именно это и делало их опаснее, чем МБР — находящиеся в зоне их поражения государства не могли чувствовать себя в безопасности, и установившийся было ядерный паритет оказался под угрозой. Размещение в Европе советских ракет средней дальности «Пионер» и американских Pershing II дало начало последней гонке вооружений холодной войны — потом были перестройка и распад СССР.



РСД-10, она же «Пионер». Фото: wikipedia.org

В чем суть договора о ракетах средней и меньшей дальности?

8 декабря 1987 года генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган подписали договор, по которому обязались уничтожить все наземные ракеты в Европе с дальностью полета от 500 до 5500 километров. Ракет воздушного (на самолетах) и водного (на кораблях) базирования договор не касался, но наземные установки уничтожались полностью. Советский Союз в итоге расстался с 1846 ракетами (и баллистическими, и крылатыми), США с 846 (считая баллистические и крылатые). Помимо ликвидации ракет, стороны обязались не производить и не испытывать новые.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из договора в случае, если Россия не уничтожит ранее разработанную ракету 9М729, созданную для комлекса «Искандер». По мнению Вашингтона, ее дальность полета превышает 500 километров. Москва настаивала, что 9М729 летает на меньшее расстояние. Стороны не сумели договориться, и 2 августа договор прекратил свое действие .

При чем тут Беларусь, если договор подписывал СССР, а его правопреемник — Россия?

В конце 1991 года Союз распался, и договор стал многосторонним. Все 15 республик СССР его подписывать не стали, но Беларусь, Украина и Казахстан наряду с Россией стали его участниками. Сегодня Беларусь продолжает следовать принципам ДРСМД.

Что говорят в Госкомвоенпроме

Мы связались с пресс-секретарем Госкомвоенпрома Владимиром Лавренюком, который и прояснил ситуацию. В данном случае речь шла, несомненно, о ракете, созданной для реактивной системы залпового огня «Полонез» . Изначально дальность полета ее ракет не превышала 200 километров. Однако модернизированная версия РСЗО в 2017 году показала дальность стрельбы уже в 300 километров. На сегодняшний день именно 300 км — реальная дальность стрельбы «Полонезов».



«Полонезы» на параде 3 июля 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Однако на выставке Milex-2019 был показан концепт ракеты (пока только концепт, действующего образца еще не существует!), которая сможет летать уже на 500 километров. И сейчас специалисты Госвоенпрома работают как раз над таким боеприпасом — так что о «классических» ракетах средней дальности пока вообще не приходится говорить. То, что речь шла именно о «Полонезе», подтвердила и пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

В Сети также появлялись мнения, что речь шла о ракете средней дальности для ЗРК «Бук-БМ3К». Но это очень-очень маловероятно просто потому, что выражение «ракета средней дальности» неприменимо к ЗРК, в данном случае говорят о комплексах средней дальности, но никак не о ракетах. Для «Бука» действительно разработана новая ракета, но она здесь явно не при чем.

Лукашенко заявил, что не допустит ракет средней дальности в Европе. А сейчас они там есть?

По словам военного эксперта Александра Алесина, номинально таких ракет в Европе на сегодня не имеется. Из ближайших к европейским странам владельцев ракет средней дальности можно назвать Израиль (модель «Иерихон-2» с дальностью до 3500 км) и Иран. Раньше системами средней дальности располагали Великобритания и Франция, но сейчас от них отказались. Весной 2019 года о наличии у Украины ракет с дальностью более чем в 1000 километров объявил президент Петр Порошенко. Александр Алесин считает, что это просто политическое заявление, расчитанное на резонанс в СМИ, и наличие такой ракеты у Киева крайне сомнительно.



Пусковая установка китайской ракеты средней дальности «Дунфэн-21"Фото: wikipedia.org

Зато очень много таких ракет в Китае, имеются они у Индии, Пакистана и даже КНДР. Возможно, выход США из ДРСМД направлен в первую очередь не против России — а продиктован нежеланием связывать себе руки в условиях изменившейся обстановки, когда Пекин ничем не ограничен в создании подобных вооружений.

Стоит понимать, отметил Алесин, что для Европы речь всегда шла только и исключительно о наземных ракетных комплексах. Стоило установить ракету на самолет или корабль, как все ограничения ДРСМД немедля переставали действовать. К примеру, если Беларусь наконец получит истребители Су-30, установка на них ракет с дальностью действия хоть 1000, хоть 2000 километров не сделает нашу страну нарушителем. То же касается любого европейского государства. Единственная загвоздка — чтобы такая ракета у страны физически была.

А, если понадобится, такую ракету реально произвести?

Тяжело. По крайней мере, в условиях СНГ для любой страны, кроме России. В СССР ракеты изготавливались совместными усилиями множества предприятий, причем смежники могли находиться хоть в Армении, хоть в БССР, хоть во Владивостоке. Та же Украина, рассказал Александр Алесин, для создания полноценных ракет должна приобрести компетенции, которых у нее раньше не было — и при всей сложности задачи это маловероятно. Как пример, эксперт привел создание украинским ВПК ракеты «Гром-2» (с дальностью полета 300 километров, как у нашего «Полонеза») для Саудовской Аравии. По его словам, 30 миллионов долларов аванса и пять лет работ привели только к созданию макета — без единого испытательного пуска. А ракета средней дальности будет задачей намного более сложной.

Беларусь, если бы пожелала создать собственную такую ракету, столкнулась бы ровно с теми же проблемами. Россия, отмечает Алесин, помогать в таком деле вряд ли станет — она в свое время и не продала нам свои «Искандеры», и не предоставила полигон для испытаний «Полонеза». Возможно, роль «спонсора технологий» мог бы взять на себя Китай. Кстати, по очень распространенной версии, китайские крылатые ракеты скопированы с советских X-55, проданных в начале века Украиной. Однако на сегодняшний день задачи непременно обзавестись системами средней дальности вряд ли стоят.

Что касается великих военных держав, то для них создание ракет средней дальности большой проблемой не станет. Россия может решить эту задачу двумя путями: создать наземную версию корабельной ракеты «Калибр» или «допилить» до средней дальности 9М729 — ту самую, из-за которой и затрещал по швам ДРСМД (если претензии США справедливы, то и дорабатывать ничего не придется). По словам Алесина, на все про все потребуется год работы.

США же уже в августе провели испытательный пуск ракеты «Томагавк», адаптировав корабельную ракету к пускам с суши. Это еще не полноценная наземная ракета средней дальности, но сделать такую Вашингтон также сможет легко. Было бы желание. А оно, как и у Москвы, есть.