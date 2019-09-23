Экономлю 25-50%: зачем люди ведут домашнюю бухгалтерию

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На чем можно сэкономить, ведя домашнюю бухгалтерию

Экономия образуется за счет того, что основная масса лишних трат происходит спонтанно. А личный учет помогает планировать расходы. Просматривая записи покупок, видишь, что одни и те же товары, имеют разную цену у разных продавцов.

Анализируя учет за период (например – месяц), узнаешь, сколько и чего было куплено. Если вычесть из этого лишние покупки, выброшенные продукты, ненужные вещи и т.д., узнаешь реальный расход каждого продукта.