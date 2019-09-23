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Экономлю 25-50%: зачем люди ведут домашнюю бухгалтерию
Источник материала: Myfin
На чем можно сэкономить, ведя домашнюю бухгалтерию
Экономия образуется за счет того, что основная масса лишних трат происходит спонтанно. А личный учет помогает планировать расходы. Просматривая записи покупок, видишь, что одни и те же товары, имеют разную цену у разных продавцов.
Анализируя учет за период (например – месяц), узнаешь, сколько и чего было куплено. Если вычесть из этого лишние покупки, выброшенные продукты, ненужные вещи и т.д., узнаешь реальный расход каждого продукта.
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Myfin.by пообщался с теми, кто ведет домашнюю бухгалтерию, чтобы выяснить, сколько можно сэкономить
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