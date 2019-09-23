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«Не 5 литров, а 4,5». Водитель обнаружил недолив в канистрах с маслом и попытался наказать нарушителей

24.09.2019 07:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичный водитель Андрей случайно обнаружил, что некоторые производители моторных масел обманывают покупателей: на канистре написало «5 литров», а на самом деле там нет и 4,5 литра. Правда, привлечь к ответственности нечестных производителей и продавцов оказалось не так просто.


— Я как-то покупал в магазине моторное масло, и мне показалось, что пятилитровая канистра немного меньше по размеру, чем обычно. Я купил канистру, замерил при помощи тарированных мерных колб — там было 4,35 литра. Более того, залив канистру под пробку, обнаружилось, что в нее влезло всего 4,7 литра. То есть даже при всем желании туда нельзя было залить 5 литров масла, — рассказывает водитель.

К слову, такие «масла» с недоливом есть как белорусского, так и российского производства. У всех на канистре пишут «5 литров», это же указано в чеке, а по факту оказывается значительный недолив.


Разлив в мерные колбы показал, что в канистре находится всего 4,5 литра масла

— Но беда в том, что с этим практически ничего невозможно сделать! — возмущается Андрей. — Я писал в Госконтроль, Госстандарт, Совет Министров. Переписка длится уже два месяца. Пишу — фактический объем масла не совпадает с указанным на канистре. А мне говорят, что по закону «должно быть заключение аккредитованной лаборатории». Вы издеваетесь? Вот канистра, вылейте масло, поставьте на весы. Плотность известна, объем посчитать несложно. То, что там в канистре на стенках останется, можно считать за погрешность. Я понимаю, был бы недолив 100 миллилитров, но когда поллитра…

Госорганы признают, что рычагов воздействия на недобросовестных производителей практически нет. Чтобы предпринять какие-то официальные действия в отношении недолива, необходимо заключение аккредитованной лаборатории. А такой сегодня в Беларуси нет. Письмо гражданина, который сам сделал замеры, не является основанием для внеплановой проверки производителя.

— То есть представьте, в Беларуси нет ни одной лаборатории, которая может померить объем масла в канистре и дать официальное заключение. Ну бред же! Померить могут, но такой области аккредитации ни у кого нет, потому что никто не думал, что такое может происходить. В принципе любая лаборатория может сделать такие измерения, но официальное заключение не будет иметь юридической силы.


Тем не менее, реакция от государственных органов последовала. Инспекция Госстандарта провела оперативную оценку наличия в торговых объектах масла, не соответствующего требованиям законодательства Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений. Остатки продукции с недоливом изъяли из магазинов и перемаркировали.


Как только какая-нибудь лаборатория сможет получить аккредитацию на подобные измерения, бороться с нечестными производителями станет легче — у госорганов появятся официальные поводы проверить их деятельность.

 
 
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Минчанин случайно обнаружил, что некоторые производители моторного масла недоливают в пятилитровые канистры, и обратился в госконтроль. Но там помочь,...
 
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