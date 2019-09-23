Источник материала: Новости Волковыска

Таможенную пошлину, предусмотренную за превышение лимитов на посылки из-за границы, с 1 января 2020 г. в Беларуси снизят вдвое. Данная мера продиктована решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм.

Таким образом, размер пошлины с начала следующего года составит 15 % вместо 30 % от стоимости ввозимого в республику товара, или не меньше 2 евро за каждый превышенный килограмм.

Напомним, лимит на беспошлинный ввоз в Беларусь посылок из-за границы составляет 200 евро и 31 кг в месяц, при этом одна посылка не должна превышать 22 евро и 10 кг.