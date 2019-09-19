Девятый сезон республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» стартует на Витебщине

Источник материала: Клiч Радзiмы

Проект направлен на развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении молодежных инновационных проектов и научно-технических разработок.

Союз молодежи впервые презентовал проект «100 идей для Беларуси» в сентябре 2011 года и пригласил юношей и девушек принять участие в конкурсе на лучшую инновационную идею в различных сферах жизнедеятельности. В новом сезоне уже традиционно к участию в проекте приглашаются не только ребята в возрасте от 14 до 31 года, но и молодые ученые до 35 лет.

Работы на конкурс принимаются по 10 направлениям в двух категориях: учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования, а также студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образования, работающая молодежь, молодые ученые. Заявку на участие в конкурсе можно оставить на сайте проекта 100ideas.by и в территориальных комитетах союза молодежи.

В октябре-ноябре по всей области пройдут зональные этапы конкурса. Выставки-презентации авторских разработок «100 идей для Беларуси» состоятся 3 октября в Новополоцке, 11 октября – в Глубоком, 18 октября – в Лепеле, 23 октября – в Дубровно и 15 ноября в городе Витебске.

Победители зональных туров встретятся в декабре на областном этапе проекта, где оценивать идеи новаторов будут экспертный совет, в состав которого войдут представители органов исполнительной и законодательной власти, руководители государственных, частных предприятий и организаций, инвесторы. Проведение финала республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» запланировано на февраль 2020 года.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста,

Евгения +375 25 946 69 78.