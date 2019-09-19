Источник материала: Клiч Радзiмы

С 23 сентября по 15 октября в республике пройдёт акция «Молодежь за безопасность», приуроченная ко дню образования Белорусской молодёжной общественной организации спасателей пожарных» (БМООСП).

Мероприятие включает в себя 3 этапа.

С 23 сентября по 1 октября активисты БМООСП окажут шефскую благотворительную помощь многодетным семьям, одиноко проживающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам в различных бытовых вопросах (установка АПИ, заготовка дров, уборка территории и т.д.).

В период с 2 по 9 октября вместе с работниками МЧС ребята посетят общеобразовательные учреждения. Дети узнают об БМООСП и её деятельности, проводимых мероприятиях и общественной жизни.

Завершающий этап акции пройдет 10-15 октября в местах массового пребывания людей: где все желающие смогут принять участие в конкурсах и викторинах.

К. КУРЕЦ, инспектор ГПиВО Шарковщинского РОЧС.