О безопасности с детского сада

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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17 сентября в рамках профилактической работы заместитель начальника Несвижского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Григорий Семенович провел познавательный урок безопасности с воспитанниками ГУО «Санаторный детский сад г. Несвижа».Любое увлекательное путешествие всегда начинается со знакомства. Не стало исключением и путешествие в страну безопасности для малышей.

– Смотрите! Смотрите! Это пожарный, – наперебой рассказывали дети о долгожданном госте своей воспитательнице.

– Здравствуйте ребята! Меня зовут Григорий Николаевич и сегодня я вместе с вами отправлюсь в увлекательную страну безопасности, где никогда не бывает плохо, а люди живущие там всегда веселые и радостные, – с таких слов начал свою беседу спасатель. Беседа с детьми была построена в форме диалога: ребятам задавали вопросы, а они на них отвечали. Дети уверенно называли причины пожаров, рассказывали, что нужно делать, чтобы не случилось беды и как правильно вести себя в случае возникновения пожара. Отвечали ребята не задумываясь, четко и правильно и было видно, что воспитатели добросовестно занимаются с малышами.

Далее ребят ожидал просмотр мультсериала «Волшебная книга», а также игры на противопожарную тематику. На память о веселом путешествии малыши получили от спасателя красочные раскраски, которые они с удовольствием наполнят яркими красками дома с родителями.

В конце познавательных мероприятий пришло время профилактической беседы с родителями воспитанников. В ГУО «Санаторный детский сад г. Несвижа» было проведено родительское собрание. Спасатель в очередной раз довел до родителей о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту, напомнили присутствующим, что оставление малолетних детей без присмотра может обернуться трагедией. В завершении спасатель ответил на поступившие вопросы и раздал родителям наглядно-изобразительную продукцию МЧС.

Несвижский РОЧС.