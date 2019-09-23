Пройдут «прямые телефонные линии» и прием граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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26 сентября, с 10.00 до 12.00, состоится «прямая телефонная линия» по вопросу социальной защиты пожилых граждан с начальником управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Татьяной Васильевной ТОЛСТИК. Телефон «прямой линии» 5-15-35.

«Прямая телефонная линия» с исполняющим обязанности военного комиссара Несвижского и Копыльского районов старшим лейтенантом Ольгой Королевной КНЫШ состоится 25 сентября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-15-74.

25 сентября, с 10.00 до 11.00, по тел. 2-54-78 состоится «прямая телефонная линия» с председателем суда Несвижского района Олегом Викторовичем ЛОГАЧЕВЫМ.

26 сентября в прокуратуре Несвижского района по адресу: г. Несвиж, ул. Садовая, 12а, первый заместитель прокурора Минской области Борис Борисович ПЕТРОВСКИЙ, с 15.00 до 16.00, будет проводить прием граждан и юридических лиц. Предварительная запись на прием по телефону 5-94-52.