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Ночью 26 сентября 2019 г. будет ограничено движение через переезд в Задворцах (Коммерческая)
24.09.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об ограничении движения по ул.Коммерческой 26 сентября 2019 г.
В связи с проведением работ ограничивается движение транспортных средств и самоходных машин по улице Коммерческой на регулируемом железнодорожном переезде с 00.00 часов до 06.00 часов 26 сентября 2019 г.
фото - иллюстрация, из архива 2014г.
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Об ограничении движения по ул.Коммерческой 26 сентября 2019 г. В связи с проведением работ ограничивается движение транспортных средств и самоходных машин по...
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