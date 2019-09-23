«Колесо истории» для увлеченных в гимназии №2 г. Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Работа со школьниками в рамках шестого школьного дня по-прежнему остается неотъемлемой частью деятельности всех учреждений образования Московского района. Однако особенно широко она представлена в гимназии №2.





«Как правило, в субботу мы проводим большое количество мероприятий, – рассказывает Марина Викторовна Васько, заместитель директора. – Работа с высоко мотивированными ребятами – приоритетная для наших педагогов. Строится она по разным направлениям, но в первую очередь, это учебно-познавательное. Для того, чтобы разнообразить формат, мы проводим как традиционные факультативы и стимулирующие занятия, так и различные игры, конкурсы. Интеллектуальный турнир «Колесо истории» – один из них».





6 команд школьников Московского района стали участниками игры. Авторы нового городского проекта смогли создать настоящее информационно-аналитическое шоу, где мальчики и девочки демонстрировали все свои способности. Как большой потенциал знаний, так и логику, и смекалку. Все интерактивно, с использованием мультимедийных технологий. Вопросы, в своем большинстве, были посвящены истории. «Мне всегда была интересна история, потому что за её уроками – будущее человечества, – смело рассуждает семиклассник гимназии №2 Павел Сацута. – Это предмет, изучение которого сочетает в себе множество других дисциплин: географию, при запоминании места, где произошло событие, литературу – чтобы понять отдельную эпоху, нужно почитать, о чем писали авторы тех лет, отчасти математику – фиксация в памяти чисел и дат, иностранные языки. История – это связь прошлого и будущего. Здорово, что ребята, которые играют с нами сегодня, это понимают».





А тем временем на мультимедийном экране появлялись все новые и новые вопросы. По общему числу правильных ответов, а также зааботанных баллов и бонусов, определялся победитель. «Задача таких конкурсов как «Колесо истории» – привлечь внимание к самому предмету, к тому, что важно и нужно знать, – делится мнением Марина Викторовна. – Через такие испытания мальчики и девочки воспитывают в себе чувство патриотизма, развивают творческие и интеллектуальные способности, а также с пользой проводят время». И то, что ребята, действительно, получали удовольствие от такого праздника, подтверждали их заинтересованные лица. Каждый вопрос команды активно обсуждали, стараясь дать максимально полный и четкий ответ. Было видно, что игра увлекла их своей многоплановостью.





Пока интеллектуальный старт собрал шесть команд, однако если организаторы получат положительную обратную связь от участников, то турнир может получить статус городского и будет собирать в стенах гимназии №2 не только школьников Московского района, но и в целом учащихся города.