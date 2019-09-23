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«Колесо истории» для увлеченных в гимназии №2 г. Бреста

24.09.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Работа со школьниками в рамках шестого школьного дня по-прежнему остается неотъемлемой частью деятельности всех учреждений образования Московского района. Однако особенно широко она представлена в гимназии №2.

«Колесо истории» для увлеченных в гимназии №2 г. Бреста

«Как правило, в субботу мы проводим большое количество мероприятий, – рассказывает Марина Викторовна Васько, заместитель директора. – Работа с высоко мотивированными ребятами – приоритетная для наших педагогов. Строится она по разным направлениям, но в первую очередь, это учебно-познавательное. Для того, чтобы разнообразить формат, мы проводим как традиционные факультативы и стимулирующие занятия, так и различные игры, конкурсы. Интеллектуальный турнир «Колесо истории» – один из них».

«Колесо истории» для увлеченных в гимназии №2 г. Бреста

6 команд школьников Московского района стали участниками игры. Авторы нового городского проекта смогли создать настоящее информационно-аналитическое шоу, где мальчики и девочки демонстрировали все свои способности. Как большой потенциал знаний, так и логику, и смекалку. Все интерактивно, с использованием мультимедийных технологий. Вопросы, в своем большинстве, были посвящены истории. «Мне всегда была интересна история, потому что за её уроками – будущее человечества, – смело рассуждает семиклассник гимназии №2 Павел Сацута. – Это предмет, изучение которого сочетает в себе множество других дисциплин: географию, при запоминании места, где произошло событие, литературу – чтобы понять отдельную эпоху, нужно почитать, о чем писали авторы тех лет, отчасти математику – фиксация в памяти чисел и дат, иностранные языки. История – это связь прошлого и будущего. Здорово, что ребята, которые играют с нами сегодня, это понимают».

«Колесо истории» для увлеченных в гимназии №2 г. Бреста

А тем временем на мультимедийном экране появлялись все новые и новые вопросы. По общему числу правильных ответов, а также зааботанных баллов и бонусов, определялся победитель. «Задача таких конкурсов как «Колесо истории» – привлечь внимание к самому предмету, к тому, что важно и нужно знать, – делится мнением Марина Викторовна. – Через такие испытания мальчики и девочки воспитывают в себе чувство патриотизма, развивают творческие и интеллектуальные способности, а также с пользой проводят время». И то, что ребята, действительно, получали удовольствие от такого праздника, подтверждали их заинтересованные лица. Каждый вопрос команды активно обсуждали, стараясь дать максимально полный и четкий ответ. Было видно, что игра увлекла их своей многоплановостью.

«Колесо истории» для увлеченных в гимназии №2 г. Бреста

Пока интеллектуальный старт собрал шесть команд, однако если организаторы получат положительную обратную связь от участников, то турнир может получить статус городского и будет собирать в стенах гимназии №2 не только школьников Московского района, но и в целом учащихся города.

 
Теги: Новости
 
 
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