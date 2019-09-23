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В Брестской области проходит экологическая акция "Чистый воздух"
24.09.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В эти дни в области проходит экологическая акция "Чистый воздух".
Основная ее цель - выявить "грязные" автомобили и заставить их владельцев принять меры по исправлению неисправностей.
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В эти дни в области проходит экологическая акция "Чистый воздух". Основная ее цель - выявить "грязные" автомобили и заставить их владельцев принять меры по...
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