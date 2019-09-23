Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Принять участие в данном мероприятии пригласили наших ярких брестских представителей культуры и искусства - художников, скульпторов, музыкантов, артистов разных жанров и исполнителей, ведущих, звукорежиссеров... всех тех, кто на сцене и за кулисами, с микрофоном и за пультом, с дирижерской палочкой и мольбертом. Для организатора, Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, это оказалось очень трудной задачей.





Сам забег являлся символическим, необременительным для новичков, дистанцию участник смог определить для себя самостоятельно, без элементов соревнования. Главное – это кончено же участие, в этом и есть победа для каждого.

















Мероприятие благотворительное, в процессе проведения осуществлялся сбор добровольных пожертвований в адрес юного трехлетнего брестчанина Сергея Бренько. У мальчика неутешительный диагноз - детский аутизм. Сбор средств осуществлялся на комплексное обследование и курс реабилитации в центре "Прогноз" (г. Санкт-Петербург). Поддержку в направлении добродейства оказал Брестский благотворительный фонд «Сердце ангела», в качестве волонтеров ребята из отряда "Iмкненне" при Московском РК ОО "БРСМ".





Старт был так же необычным, под звуки флейты в исполнении очаровательного музыканта, артистки Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля Виктории Черетович.





Самым ярким образом оказался на старте Лёлик – Алексей Бондарук. В качестве вознаграждения как самому позитивному участнику от имени администрации спортивного комплекса был вручен месячный безлимитный абонемент в бассейн/тренажерный зал Брестского гребного канала.





По окончании пробежки каждого из участников ожидала минута славы с награждением медалью и памятным дипломом. С ролью модератора успешно справился известный в нашем городе исполнитель Игорь Пашечко. Перед тем как «культурные бегуны» отправились в кафе гребного канала, брестский хипхопер Максим Принцепс буквально взорвал лыжероллерную трассу миксированным треком из известных хитов.









Родители мальчика, Сергея Бренько, уготовили так же сладкие презенты для каждого из участников «культурного забега».





































Организаторы от всей души благодарят самых отважных и решительных))