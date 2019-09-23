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Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

24.09.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Принять участие в данном мероприятии пригласили наших ярких брестских представителей культуры и искусства - художников, скульпторов, музыкантов, артистов разных жанров и исполнителей, ведущих, звукорежиссеров... всех тех, кто на сцене и за кулисами, с микрофоном и за пультом, с дирижерской палочкой и мольбертом. Для организатора, Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, это оказалось очень трудной задачей.

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Сам забег являлся символическим, необременительным для новичков, дистанцию участник смог определить для себя самостоятельно, без элементов соревнования. Главное – это кончено же участие, в этом и есть победа для каждого.

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Мероприятие благотворительное, в процессе проведения осуществлялся сбор добровольных пожертвований в адрес юного трехлетнего брестчанина Сергея Бренько. У мальчика неутешительный диагноз - детский аутизм. Сбор средств осуществлялся на комплексное обследование и курс реабилитации в центре "Прогноз" (г. Санкт-Петербург). Поддержку в направлении добродейства оказал Брестский благотворительный фонд «Сердце ангела», в качестве волонтеров ребята из отряда "Iмкненне" при Московском РК ОО "БРСМ".

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Старт был так же необычным, под звуки флейты в исполнении очаровательного музыканта, артистки Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля Виктории Черетович.

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Самым ярким образом оказался на старте Лёлик – Алексей Бондарук. В качестве вознаграждения как самому позитивному участнику от имени администрации спортивного комплекса был вручен месячный безлимитный абонемент в бассейн/тренажерный зал Брестского гребного канала.

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

По окончании пробежки каждого из участников ожидала минута славы с награждением медалью и памятным дипломом. С ролью модератора успешно справился известный в нашем городе исполнитель Игорь Пашечко. Перед тем как «культурные бегуны» отправились в кафе гребного канала, брестский хипхопер Максим Принцепс буквально взорвал лыжероллерную трассу миксированным треком из известных хитов.

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Родители мальчика, Сергея Бренько, уготовили так же сладкие презенты для каждого из участников «культурного забега».

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Незаурядный «Культурный забег» состоялся в Бресте

Организаторы от всей души благодарят самых отважных и решительных))

 
 
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