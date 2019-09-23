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Эксперты предупредили о реальной угрозе пандемии, способной убить 80 миллионов человек

24.09.2019 10:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если сегодня в мире вспыхнет эпидемия, подобная испанскому гриппу 1918−1919 годов, то могут погибнуть 80 миллионов человек, а мировая экономика дестабилизируется. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на ежегодный доклад Экспертного совета по мониторингу глобальной готовности.


Фото: Reuters

Экспертный совет по мониторингу глобальной готовности (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB) — это независимая группа из 15 виднейших мировых политических лидеров, глав различных организаций и специалистов в разных областях. Организация была создана в 2018 году под эгидой Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения в связи с кризисом, разразившимся из-за эпидемии вируса Эбола.

GPMB опубликовал отчет, в котором оценивается текущая готовность в мире к серьезному кризису в области здравоохранения. И ситуация выглядит не очень хорошо.

Приняв во внимание множество факторов, в том числе мировую торговлю, туризм, экспорт услуг, политические тенденции и даже изменение климата, команда пришла к выводу, что «существует реальная угроза быстроразвивающейся, смертельно опасной пандемии респираторного патогена, способной убить от 50 до 80 миллионов человек и уничтожить почти 5% мировой экономики».

При этом шансы на пандемию растут. Одновременно с развитием медицины увеличиваются и шансы на возникновение спроектированных в лабораториях микроорганизмов. 

Эксперты также отмечают, что глобальная пандемия гриппа 1918 года охватила треть мирового населения, и тогда за 18 месяцев погибли не менее 50 миллионов человек — 2,8% от общей численности населения. Если подобная инфекция возникнет сегодня с населением в четыре раза больше, и возможностью достичь любой точки мира за менее чем 36 часов, то могут погибнуть 50−80 миллионов человек. Плюс такая пандемия
способна вызвать панику, дестабилизировать национальную безопасность и серьезно повлиять на глобальную экономику и торговлю. Ситуация
усугубляется дезинформацией, которая может препятствовать быстрой борьбе с болезнями и распространяться через социальные сети.

Таким образом, по мнению команды, мир сегодня не готов к пандемии. Но они уже подготовили семь конкретных действий, которые должны предупредить всеобщую панику. Среди них полное осуществление Международных медико-санитарных правил, увеличение инвестиций в исследования и разработку вакцин и создание сильных национальных систем обеспечения готовности.

 
 
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Если сегодня в мире вспыхнет эпидемия, подобная испанскому гриппу 1918−1919 годов, то могут погибнуть 80 миллионов человек, а мировая экономика дестабилизируется.
 
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