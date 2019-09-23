Правозащитники требуют открытого судебного разбирательства по делу Дмитрия Полиенко

Дмитрий Полиенко, признанный в период отбывания предыдущего наказания белорусским правозащитным сообществом политзаключенным и узником совести Amnesty International, был вновь задержан сотрудниками милиции 20 марта 2019 года по подозрению в совершении особо злостного хулиганства (применении газового баллончика в отношении гражданина, с которым у Дмитрия якобы случился конфликт) и помещен в СИЗО.





Надо отметить, что еще в феврале 2019 г. Дмитрий уже задерживался милицией по подозрению в нанесении граффити о сотрудниках милиции на одном из зданий г. Минска в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела по ст. 341 УК.





Позже ему было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК - ч.3 ст. 339 (особо злостное хулиганство), ст. 369 (оскорбление представителя власти), ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной, либо иной социальной вражды или розни), ст. 341 (осквернение сооружений и порча имущества).





Как нам стало известно, Дмитрий Полиенко на данный момент не признает вины по всем инкриминируемых ему обвинениям.









При этом некоторые из предъявленных ему обвинений, по нашему мнению, являются недопустимым ограничением свободы выражения мнения и создают новые опасные формы преследования граждан за публичную критику деятельности государственных органов и представителей власти.





Так, в частности, Дмитрию Полиенко предъявлено обвинение в разжигании вражды, которое, по мнению следствия, осуществлялось в отношении иной социальной группы - сотрудников милиции.





Данное обвинение было предъявлено на основании анализа органами следствия видеоролика, распространенного в сети Интернет, на котором неизвестные лица делают граффити о сотрудниках милиции на фоне песни российской группы "Телевизор" "Менты убивают молодых". В конце ролика появляется несколько плакатов и лозунгов с критикой милиции, в том числе и образ бывшего министра внутренних дел И. Шуневича. На основании этого же анализа следствие пришло к выводу о наличии в ролике еще и признаков оскорбления представителя власти - бывшего министра внитраных дел И. Шуневича.





В связи с этим мы отмечаем, что представители государственных органов и органов милиции в частности не являются отдельной социальной группой, а уголовная ответственность за разжигание вражды в первую очередь должна предотвращать разжигание вражды в отношении уязвимых групп общества по запрещенным дискриминационным признакам, а никак не представителей власти, государственных органов и милиции в частности.





То асается и уголовной ответственности за оскорбление представителя власти.





Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах гарантирует право на свободу убеждений и их выражения. При этом, в целях уважения прав и репутации других лиц установлены допустимые ограничения этого права.





Однако данные ограничения не должны связываться со служебным положением тех лиц, о которых распространены сведения или информация.





Декриминализация диффамационных правонарушений является стандартом, сформулированным и обоснованным в решениях ряда международных организаций. Международные органы, ООН и ОБСЕ, рекомендовали отменить законы, предусматривающие уголовную ответственность за диффамацию, или, как минимум, не лишать свободы за совершение диффамационных правонарушений, приняв за норму гражданско-правовое преследование. Парламентская Ассамблея ОБСЕ призвала к отмене всех законов, предусматривающих уголовную ответственность за диффамацию публичных лиц, государства или его органов. Полномочные представители ООН, ОБСЕ и ОАГ по вопросам свободы слова заявляли, что «уголовное преследование за диффамацию не является оправданным ограничением свободы выражения убеждений; все законы об уголовном преследовании за диффамацию подлежат отмене и замене, где это необходимо, гражданско-правовыми мерами ответственности».









Таким образом, уровень защиты против диффамационных форм выражения мнения (посягательств на честь, достоинство и репутацию лица путем распространения оскорбительных сведений либо утверждений оскорбительного характера) у должностных лиц государства, включая президента, прокурора или судьи, не должен быть выше, чем у любых других граждан.





Дело Дмитрия Полиенко в очередной раз подчеркивает необходимость расторжения уголовного преследования за диффамационные правонарушения в качестве первого шага к отмене статей 367, 368, 369, 369-1, 391 Уголовного кодекса.





Мы считаем, что должностному лицу, которое было признано потерпевшим по уголовному делу по обвинению Дмитрия Полиенко, должны быть обеспечены иные меры правовой защиты его чести и достоинства, в том числе в гражданско-правовом порядке на равных условиях с другими лицами.





Также отмечаем, что нанесение граффити, которое инкриминировано Дмитрию Полиенко и квалифицировано как осквернение и порча имущества, является преступлением минимальной общественной опасности, наказание за которое не связано с лишением свободы.





Относительно решения Минского городского суда провести закрытое судебное заседание по данному уголовному делу, мы отмечаем, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. СМИ и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в демократическом обществе или когда того требуют интересы частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, - при особых обстоятельствах, когда публичность нарушала бы интересы правосудия.





При оценке справедливости судебного разбирательства необходимо исходить и из оценки способов получения доказательств. Принцип справедливости суда требует не только соответствия действий правоохранительных органов национальному законодательству, но также затрагивает качество закона, требуя от него соответствия принципу верховенства права.





Также напоминаем, что в соответствии с положениями Руководства по определению понятия «политический заключенный», принятого в том числе и белорусским правозащитным сообществом, лишение свободы в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, других прав и свобод, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, при наличии политических мотивов такого преследования, является основанием для признания таких лиц политическими заключенными.





В связи с этим, мы, представители правозащитного сообщества, требуем от властей Беларуси:





Проведения открытого судебного заседания по уголовному делу Дмитрия Полиенко с соблюдением всех гарантий справедливого судебного разбирательства.

При судебном рассмотрении дела Дмитрия Полиенко руководствоваться международными обязательствами Республики Беларусь, вытекающими из международного права в области прав человека, ратифицированного страной.

Правозащитный центр «Вясна»





РПОО «Белорусский хельсинкский комитет»





ОО «Белорусская ассоциация журналистов»





Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве “Хьюман Константа“





ПУ «Белорусский документационный центр»





Центр правовой трансформации "Lawtrend"





РОО «Правовая инициатива»