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Это Беларусь, детка! От рекордной жары до рекордного холода - 10 дней

24.09.2019 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минувшая ночь в Минске была самой холодной за 112 лет!



В три часа ночи 24 сентября минская метеостанция зафиксировала температуру воздуха -2,5°С. Это на 1,1 градуса холоднее температурного «антирекорда» 1956 года по данным за 112 лет.

На территории Беларуси в эту ночь были и места и холоднее: например, в Ганцевичах зафиксировали -3,5°С, в Брагине -3,8°С.

Исторический «антирекорд» всей страны - до -4,3°С в Лынтупах в 2002 году и в Полоцке в 1956 году.

Теплее всего в этот день в Минске было в 2015 году - тогда фиксировали +25,9°С! В том же году был поставлен рекорд для всей Беларуси - в Гомеле было +29,2°С. 


Заметим, что еще полторы недели назад погода в Беларуси била рекорды по теплу, теперь же фиксируется небывалый холод. 

От этого рекордно рано начался отопительный сезон - 24 сентября отопление начнут включать в жилых домах.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минувшая ночь в Минске была самой холодной за 112 лет!
 
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