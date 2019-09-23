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Это Беларусь, детка! От рекордной жары до рекордного холода - 10 дней
Источник материала: Партизан
Минувшая ночь в Минске была самой холодной за 112 лет!
В три часа ночи 24 сентября минская метеостанция зафиксировала температуру воздуха -2,5°С. Это на 1,1 градуса холоднее температурного «антирекорда» 1956 года по данным за 112 лет.
На территории Беларуси в эту ночь были и места и холоднее: например, в Ганцевичах зафиксировали -3,5°С, в Брагине -3,8°С.
Исторический «антирекорд» всей страны - до -4,3°С в Лынтупах в 2002 году и в Полоцке в 1956 году.
Теплее всего в этот день в Минске было в 2015 году - тогда фиксировали +25,9°С! В том же году был поставлен рекорд для всей Беларуси - в Гомеле было +29,2°С.
Заметим, что еще полторы недели назад погода в Беларуси била рекорды по теплу, теперь же фиксируется небывалый холод.
От этого рекордно рано начался отопительный сезон - 24 сентября отопление начнут включать в жилых домах.
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Минувшая ночь в Минске была самой холодной за 112 лет!
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