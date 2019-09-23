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Анна Канопацкая собрала необходимую 1000 подписей за своё выдвижение

24.09.2019 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инициативная группа Анны Канопацкой собрала необходимую тысячу подписей за её выдвижение кандидатом в депутаты на парламентских выборах.

Об этом Канопацкая сообщила в своём аккаунте в Фейсбуке. Она добавила, что сбор подписей ещё будет продолжаться.

Оппозиционный депутат парламента выдвигается по Октябрьскому округу Минска №97.

По словам Канопацкой, она рассчитывала, что подписи за выдвижение удастся собрать быстрее. "Примерно половина квартир во время обхода была пустой", — объясняет политик медленные темпы сбора подписей.
 
Теги: Минск
 
 
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Инициативная группа Анны Канопацкой собрала необходимую тысячу подписей за её выдвижение кандидатом в депутаты на парламентских выборах.
 
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