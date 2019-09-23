Анна Канопацкая собрала необходимую 1000 подписей за своё выдвижение

Об этом Канопацкая сообщила в своём аккаунте в Фейсбуке. Она добавила, что сбор подписей ещё будет продолжаться.





Оппозиционный депутат парламента выдвигается по Октябрьскому округу Минска №97.





По словам Канопацкой, она рассчитывала, что подписи за выдвижение удастся собрать быстрее. "Примерно половина квартир во время обхода была пустой", — объясняет политик медленные темпы сбора подписей.



