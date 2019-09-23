Десять известных белорусов протестируют платежные кольца





Евгений Булка. Фото: МТБанк





В списке – телеведущий Евгений Булка, шоумен Андрей Бонд, фудблогеры Григорий GdeHodil, Таня Кирьянова и Александра Виторская, создатель конференции «Бизнес-Пробуждение» Антон Короткий, первая вице-миссис Мира 2018 Таня Ринейская, фитнес-тренер Дэвид Ван Ли, а также блогеры Инга Купчина и Паша Бабарико.





В течение двух недель они будут оплачивать кольцом свои покупки, ходить в кафе и кинотеатры, заниматься в спортивном зале и тестировать кольцо в других повседневных ситуациях. Следить за ходом тестирования уже можно в Instagram-профилях популярных тестировщиков.





Для того чтобы воспользоваться платежным кольцом, достаточно приложить руку к терминалу с поддержкой функции бесконтактного платежа. Но это не все его «фишки».





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Кольцо сделано из прочной керамики, поэтому устойчиво к любым видам физического воздействия. Его можно не снимать в спортивном зале и при этом делать упражнения с гантелями или штангой. Можно смело плавать, что удобно, например, во время похода в аквапарк или бассейн.





Оформить заявку на кольцо уже можно во всех отделениях банка. Оно привязано к отдельному счету, к которому могут быть бесплатно выпущены две карточки Visa Platinum. Счет открывается в белорусских рублях. Срок действия кольца и дополнительных карт – 4 года.



