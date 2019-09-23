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Белорусы-гастарбайтеры все меньше денег присылают на родину

24.09.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объемы перечисления денег белорусскими работниками, находящимися в России, продолжают сокращаться.

По сравнению с первым полугодием прошлого года они уменьшились на 11 млн долларов, пишет Завтра твоей страны.

Согласно данным Центробанка России, физические лица-нерезиденты перевели в Беларусь во втором квартале 2019 года 17 млн долларов (средний чек -- 276 долларов), а общий объем переводов от белорусских гастарбайтеров в первом полугодии составил 33 млн долларов. Для сравнения: сумма, отправленная нерезидентами в Беларусь во втором квартале прошлого года, была равна 22 млн долларов, а общие перечисления за первое полугодие 2018 года достигали объема в 44 млн долларов.

Среди стран постсоветского пространства (страны Балтии не учитываются) Беларусь занимает последнее место по объемам трансграничных переводов физических лиц, следует из аналитики Центробанка России. В первом полугодии 2019 года резиденты и нерезиденты России перечислили в нашу страну 127 млн долларов. В аналогичный период прошлого года эта сумма была равна 143 млн долларов.


Всего во втором квартале 2019 года физические лица отправили из России 10,592 млрд. долларов. Среди стран назначения лидируют Швейцария (1,527 млрд. долларов), Узбекистан (1,221 млрд. долларов), Таджикистан (649 млн долларов), США (653 млн долларов) и Великобритания (536 млн долларов).  В первом квартале текущего сумма была немного меньшей (9,418 млрд. долларов), а в пятерку стран-лидеров по принятым переводам вместо Таджикистана входила Латвия.
 
 
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Объемы перечисления денег белорусскими работниками, находящимися в России, продолжают сокращаться.
 
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