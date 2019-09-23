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Михаил Мархель выбрал Лионеля Месси при голосовании за лучшего игрока года, Александр Мартынович — Вирджила ван Дейка

24.09.2019 09:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поставил на первое место Лионеля Месси при голосовании за обладателя награды The Best лучшему игроку года по версии ФИФА.



Второе место специалист отдал Вирджилу ван Дейку, третье — Криштиану Роналду. Капитан сборной Беларуси Александр Мартынович отдал свой голос за ван Дейка. На второе место белорусский защитник поставил Эдена Азара, на третье — Месси.

Награду в итоге получил форвард "Барселоны".
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель поставил на первое место Лионеля Месси при голосовании за обладателя награды The Best лучшему игроку года по версии...
 
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