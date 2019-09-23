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Марцел Личка: вы хотите делать, как в больших странах, но при этом вы не хотите покидать свою зону комфорта
Источник материала: Партизан
Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка высказал мнение о белорусском менталитете.
- Всегда можно делать еще лучше. Нужно делать шаги вперед. У меня есть много идей, но внедрить их здесь очень сложно. Ваш менталитет иногда очень странный: вы хотите перемен, движения. Есть желание делать как в больших странах, но при этом вы не хотите покидать свою зону комфорта, — сказал Личка в интервью телеканалу
Агент Валерий Исаев отреагировал на слова главного тренера брестского "Динамо" Марцела Лички о белорусском менталитете.
Марцел — респект! В одном предложении раскрыл секрет целой нации. И разницы нет — футболист, агент, журналист, дворник или служащий. У каждого свой кусочек комфорта. У одного — теплое место пожизненно, у второго — кредит на старую машину и квартиру, у третьего — абы не было войны, а четвертому вообще все ###, — написал Исаев на своей страничке в Facebook.
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Марцел Личка: вы хотите делать, как в больших странах, но при этом вы не хотите покидать свою зону комфорта
Главный тренер брестского "Динамо" Марцел Личка высказал мнение о белорусском менталитете.
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