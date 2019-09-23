Аналитик: в отношении цены на российский газ есть два варианта

Тут вопрос даже по поводу 2020 года не решен: не продлевается пока межправительственное соглашение, по которому эти $130 как раз и устанавливаются для белорусов. Если мы берем по тому контракту, который действует с «Газпром», то там цена, по-моему, даже больше выйдет ($150 где-то она должна быть). И пока продления этого договора нет.





В программе интеграции, про которую написал «КоммерсантЪ», ответов на эти вопросы тоже нет.





Напомним, делегация Минэнерго Беларуси во главе с министром Каранкевичем сегодня проводит переговоры в Москве: стороны обсуждают вопросы формирования объединенных рынков газа и электроэнергии Союзного государства.









Вторая тема переговоров — разработка «дорожной карты» сотрудничества в рамках программы интеграции.





Напомним, в начале сентября министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что соглашение по цене на газ будет подписано вместе с программой по интеграции.