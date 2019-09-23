Сигналы бывают разные. Подборка самых необычных светофоров мира

Источник материала: Аргументы и факты

Порой, приезжая в незнакомый город, можно заметить различия в архитектуре, языке общения и прочих кардинально не похожих на привычный быт вещах. Однако, изучая правила дорожного движения, мы привыкли видеть на светофоре исключительно три определённых цвета, сменяющих друг друга для регулировки движения. Но всё же простого туриста многие светофоры могут обескуражить, а возможно, даже запутать. Редакция «АиФ» подготовила для вас экскурсию по самым необычным светофорам мира.

Светофор-циферблат в Австралии. Вместо знакомого светофора с тремя вертикально расположенными кругами этот представляет собой циферблат, разделённый на 3 цветовых сектора разного размера. Недавно большинство таких светофоров заменили современными, однако некоторые из них всё ещё можно встретить на улицах австралийских городов.

«Улыбающийся» светофор в Кембридже. В отличие от предыдущего представителя нашей подборки, этот светофор не отличается от стандартного ни формой, ни размерами, однако вместо простого жёлтого сигнала пешеходов и водителей приветствует улыбающаяся рожица на жёлтом фоне.



«Улыбающийся» светофор в Кембридже. Фото: Фото из открытых источников

Светофорные «деревья» в Лондоне и Пензе. Эта конструкция никак не приспособлена для регулировки движения, однако она не может не привлечь ваше внимание.

Такое «дерево» в Лондоне было установлено в 1999 году, оно достигает в высоту 8 метров и состоит из 75 светофоров, символизирующих ритм жизни города.

Подобный монумент в Пензе появился в 2011 году, а количество светофоров на нём достигло 36 штук. Создатель не скрывает, что был вдохновлён именно лондонской инсталляцией.

Светофорный человечек (Ампельман) в Берлине. Раньше такой светофор можно было встретить только в ГДР, сейчас же Ампельман мелькает почти на каждом светофоре Германии. А на некоторых из них у него даже появилась подруга.



Светофорный человечек (Ампельман) в Берлине. Фото: Фото из открытых источников

Рок-светофор в США. Один из светофоров Нью-Йорка может заставить улыбнуться всех любителей рок-музыки. На нём изображён жест, символизирующий рок-движение.



Рок-светофор в США. Фото: Фото из открытых источников

Светофор наоборот. В небольшом американском городке находится уникальный светофор, аналогов которому нет нигде в мире. Чем он отличается от обычного? Да тем, что цвета расположены в обратном порядке. Ирландским детям, проживающим в небольшом городке Сиракузы в Америке, стандартный порядок цветов светофора показался несправедливым: ведь зеленый - цвет их далекой родины, Ирландии, а красный - британский цвет! Потому ежедневно на протяжении трёх лет подростки выбивали стёкла в «несправедливом регулировщике», в итоге власти сдались и создали «светофор наоборот». К слову, в СССР до 1949 года «светофор наоборот» был нормой. Даже в книге «Дядя Стёпа» художник изобразил такое необычное для нас сигнальное устройство, и это не было ошибкой.

Свой привычный вид светофор в СССР получил лишь после присоединения страны к Международной конвенции о дорожном движении и Протоколу о дорожных знаках и сигналах.

Светофор с батареей сигнальных окошек в Германии. Такой светофор уж точно введёт любого водителя-туриста в ступор, ведь он состоит из целых 30 сигнальных окошек! Возле него, как правило, дежурит полицейский: нет, не пугайтесь, не для того, чтобы выписать штраф замешкавшимся водителям, а для того, чтобы объяснить правила движения на перекрёстке.



Светофор с батареей сигнальных окошек в Германии. Фото: Фото из открытых источников

Велосипедный светофор. Разумеется, впервые такой светофор появился в Амстердаме, ведь это город, где, на первый взгляд, велосипедов больше, чем людей. Сейчас подобный опыт перенимают многие города мира, к примеру, есть такой светофор в Вене, Копенгагене и даже в Минске.