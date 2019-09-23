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Найдено натуральное средство, которое борется устойчивыми к антибиотикам инфекциями

24.09.2019 11:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Университета Суррея в Англии обнаружили, что природный антиоксидант, который содержится в зеленом чае, может оказаться полезным в борьбе против опасных инфекций, устойчивых к антибиотикам. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.


Фото: pixabay.com

Исследователи выяснили, что эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность антибактериального препарата азтреонама, который используется для лечения инфекций, вызванных микроорганизмом Pseudomonas aeruginosa.

Комбинация антиоксиданта и антибиотика оказалась более эффективной, чем каждое из этих веществ по отдельности. Это было подтверждено в результате тестов in vitro (на бактериальных культурах) и in vivo с использованием личинок большой восковой моли.

EGCG усиливает поглощение клеткой P. aeruginosa антибиотика, а также, возможно, включается в биохимический путь, отвечающий за уязвимость к антибактериальному препарату.

Pseudomonas aeruginosa — грамм-отрицательная бактерия, которая для человека является условно-патогенной: она преимущественно заражает лиц с ослабленным иммунитетом. Ее часто находят в гнойных ранах и при циститах. Всемирная организация здравоохранения включила микроорганизм в список критических угроз для здоровья людей, поскольку она вызывает суперинфекции — вторичные инфекции, устойчивые ко всем основным лекарствам.

 
 
Ссылка на источник 21
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Исследователи выяснили, что эпигаллокатехин (EGCG) восстанавливает активность антибактериального препарата азтреонама, который используется для лечения инфекций,...
 
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