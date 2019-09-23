Умер продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел

Продюсер американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет, передает Hollywood Reporter .

Супруга продюсера Джуэл Бестроп рассказала, что Мендел скончался по в воскресенье вечером в их доме в Студио-Сити по естественным причинам.

Соавтор «Рик и Морти» Джастин Ройланд написал в своем микроблоге в Twitter , что не знает, что будет делать без Мендела рядом. «Я разрушен», – отметил он.

В Adult Swim заявили, что все в компании «раздавлены безвременной кончиной Майка Мендела», который был «сердцем семьи «Рика и Морти».

Отметим, что на счету Мендела четыре премии «Эмми» за работу над «Симпсонами» и «Рик и Морти», три из которых он получил в 1995, 1997 и 1998 годах. Затем он объединился с Ройландом, с которым продолжил работать над «Рик и Морти» блока телеканала Cartoon Network Adult Swim с 2013 по 2017 год. В 2018 году Мендел получил четвертую «Эмми».