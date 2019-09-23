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Умер продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел

24.09.2019 11:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Умер продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел
PLANET PHOTOS / www.globallookpress.com

Продюсер американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет, передает Hollywood Reporter.

Супруга продюсера Джуэл Бестроп рассказала, что Мендел скончался по в воскресенье вечером в их доме в Студио-Сити по естественным причинам.

Соавтор «Рик и Морти» Джастин Ройланд написал в своем микроблоге в Twitter, что не знает, что будет делать без Мендела рядом. «Я разрушен», – отметил он.

В Adult Swim заявили, что все в компании «раздавлены безвременной кончиной Майка Мендела», который был «сердцем семьи «Рика и Морти».

Отметим, что на счету Мендела четыре премии «Эмми» за работу над «Симпсонами» и «Рик и Морти», три из которых он получил в 1995, 1997 и 1998 годах. Затем он объединился с Ройландом, с которым продолжил работать над «Рик и Морти» блока телеканала Cartoon Network Adult Swim с 2013 по 2017 год. В 2018 году Мендел получил четвертую «Эмми».

 
 
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По словам жены Мендела, он скончался по естественным причинам
 
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