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Умер продюсер «Симпсонов» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел
24.09.2019 11:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
PLANET PHOTOS /
Продюсер американских мультсериалов «Симпсоны» и «Рик и Морти» Джоэл Майкл Мендел умер в возрасте 54 лет, передает
Супруга продюсера Джуэл Бестроп рассказала, что Мендел скончался по в воскресенье вечером в их доме в Студио-Сити по естественным причинам.
Соавтор «Рик и Морти» Джастин Ройланд написал в своем микроблоге в
В Adult Swim заявили, что все в компании «раздавлены безвременной кончиной Майка Мендела», который был «сердцем семьи «Рика и Морти».
Отметим, что на счету Мендела четыре премии «Эмми» за работу над «Симпсонами» и «Рик и Морти», три из которых он получил в 1995, 1997 и 1998 годах. Затем он объединился с Ройландом, с которым продолжил работать над «Рик и Морти» блока телеканала Cartoon Network Adult Swim с 2013 по 2017 год. В 2018 году Мендел получил четвертую «Эмми».
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По словам жены Мендела, он скончался по естественным причинам
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