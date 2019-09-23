Банковские карты с динамическим CVV-кодом тестируют в США

Американский банк PNC с ноября 2018 года проводит тестирование уникальной технологии, которая поможет увеличить безопасность кредиток, сообщает ArsTechnica .

Идею динамического CVV поддержала Visa. Плавающий код поможет увеличить защиту денег клиента. В банке считают, что, в случае утери или кражи банковской карты, злоумышленник не сможет ею воспользоваться: специальный алгоритм сгенерирует новый CVV, который необходимо указывать при покупке в Интернете.

Автором идеи динамических кодов, которые указываются на обратной стороне банковской карты, выступила компания Ideamia. Тестовую партию технологических карт разослали случайным клиентам банка. Они проводят испытания, в результате которых будет точно известно: через какой промежуток времени стоит менять CVV-код.

В свою очередь, есть несколько недостатков, которые существуют в новой технологии. В первую очередь это время работы карты: в кредитку встроен небольшой аккумулятор, который нет возможности подзарядить, однако Visa уверяет, что даже при ежедневном использовании карта проработает не менее четырех лет. Другой недостаток - цена. За дополнительную безопасность придется доплатить. Обычная карта с чипом в американских банках стоит от $2 до $4, а кредитка с динамичным CVV-кодом обойдется в $15.