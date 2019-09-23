Мало профессионалов, но неплохая инфраструктура: Беларусь попала в рейтинг лучших систем здравоохранения









Рейтинг был составлен на основании исследования журнала Ceoworld. был составлен на основании исследования журнала Ceoworld.





Первое место в списке лучших систем здравоохранения занял Тайвань. На втором месте оказалась Южная Корея, а на третьем - Япония. Еще одна азиатская страна - Таиланд, разместилась на шестой позиции.





Что касается европейских стран, то они занимают пять мест в Топ-10 рейтинга 2019 года: Австрия (4-е место), Дания (5-е), Испания (7-е), Франция (8-е) и Бельгия (9-е). Австралия завершила топ-10 на 10-м месте.





Индекс здравоохранения представляет собой статистический анализ общего качества системы здравоохранения, включая





- инфраструктуру здравоохранения;

- компетенции медицинских работников (врачей, медсестер и других работников здравоохранения);

- стоимость (затраты в долларах США на душу населения);

- наличие качественных лекарств;

- готовность правительства.





В нем также учитываются другие факторы, в том числе окружающая среда, доступ к чистой воде, санитария, готовность правительства накладывать штрафы, например, за употребление табака.





В рейтинге рассматриваются 89 стран мира по пяти различным показателям здоровья.





Беларусь в Healthcare Index занимает 57-е место. На 56-й позиции расположилась Панама, на 58-й - Россия. Вместе с тем, такие постсоветские страны как Литва и Эстония заняли 31-е и 32-е место соответственно.





Любопытно, что в данный рейтинг попали все соседствующие с Беларусью государства. Так Латвия в Healthcare Index оказалась на 48-й строчке, Польша - на 51-й, а Украина - на 81-й.









Индекс белорусского здравоохранения в целом, по оценке составителей рейтинга, оказался 37,94 балла. У Тайваня он 78,72. У аутсайдера рейтинга - Венесуэлы - 32,42.





На взгляд авторов рейтинга, у здравоохранения Беларуси неплохая инфраструктура (70,93 балла), однако профессионалы получили всего в 17,12 баллов. Стоимость здравоохранения оценена в 54,96 доллара на душу населения. Наличие лекарств оценивается в 64,1 балла, а готовность правительства - в 89,78 балла.