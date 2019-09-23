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Ужас! 25-летний новополочанин хотел изнасиловать женщину - она могла быть его матерью

24.09.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел в Полоцке в микрорайоне Мариненко, возле местных общежитий.

На 49-летнюю местную жительницу напал 25-летний слесарь из Новополоцка. Женщине удалось оказать активное сопротивление. После этого мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и находится в изоляторе временного содержания Полоцкого РОВД. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Беларуси («Изнасилование»). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает УВД Витебского облисполкома
 
 
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Инцидент произошел в Полоцке в микрорайоне Мариненко, возле местных общежитий.
 
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