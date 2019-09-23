Ужас! 25-летний новополочанин хотел изнасиловать женщину - она могла быть его матерью

На 49-летнюю местную жительницу напал 25-летний слесарь из Новополоцка. Женщине удалось оказать активное сопротивление. После этого мужчина скрылся, а пострадавшая обратилась в милицию.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан и находится в изоляторе временного содержания Полоцкого РОВД.



