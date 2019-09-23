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Смотрите, какая красавица! Перед защитой титула в Китае Арина Соболенко снялась в эффектной фотосесиии
Источник материала: Партизан
В китайском Ухане стартовал турнир WTA категории Premier 5 (призовой фонд 2,828 млн долларов). В прошлом году его выиграла Арина Соболенко и заработала полмиллиона долларов.
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
К защите титула Арина подготовилась серьезно. А еще приобщилась к культуре Китая и приняла участие в эффектной фотосессии, где предстала в традиционных костюмах.
Соболенко на турнире уже дошла до 1/8 финала.
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Смотрите, какая красавица! Перед защитой титула в Китае Арина Соболенко снялась в эффектной фотосесиии
В китайском Ухане стартовал турнир WTA категории Premier 5 (призовой фонд 2,828 млн долларов). В прошлом году его выиграла Арина Соболенко и заработала полмиллиона...
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