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Смотрите, какая красавица! Перед защитой титула в Китае Арина Соболенко снялась в эффектной фотосесиии

24.09.2019 12:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В китайском Ухане стартовал турнир WTA категории Premier 5 (призовой фонд 2,828 млн долларов). В прошлом году его выиграла Арина Соболенко и заработала полмиллиона долларов.

Смотрите, какая красавица! Перед защитой титула в Китае Арина Соболенко снялась в эффектной фотосесиии
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
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К защите титула Арина подготовилась серьезно. А еще приобщилась к культуре Китая и приняла участие в эффектной фотосессии, где предстала в традиционных костюмах.

Соболенко на турнире уже дошла до  1/8 финала.

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В китайском Ухане стартовал турнир WTA категории Premier 5 (призовой фонд 2,828 млн долларов). В прошлом году его выиграла Арина Соболенко и заработала полмиллиона...
 
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