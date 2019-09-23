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В России не сладко? Янукович хочет вернуться в Украину

24.09.2019 11:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться на родину, сообщил его адвокат.

Бывший президент Украины Виктор Янукович собрался назад в Украину и уже готовится к возвращению. Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк после заседания в Апелляционном суде Киева. 

В суде начали рассмотрение жалоб на приговор экс-президенту. Сердюк отметил, что бывший глава государства сейчас находится на территории России.

«Защита осуществляет мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, — обеспечить привлечение к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота — сейчас выполняются», — сказал адвокат экс-президента.


Ранее экс-президента Януковича признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.
 
 
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О том, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться на родину, сообщил его адвокат.
 
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