Скандал: США не пустили российскую делегацию на Генассамблею ООН

Как сообщил российский сенатор Константин Косачев, американское посольство в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.





Косачев сообщил "Коммерсанту", что в визах не было отказано - просто посольство не вернуло вовремя паспорта, которые до сих пор остаются в диппредставительстве.





Произошедшее сенатор назвал "беспрецедентной ситуацией", отметив, что утром во вторник прибыл во Внуково-2, откуда должен вылететь самолет с Лавровым.





Косачев добавил, что члены делегации должны были обеспечивать качественную работу Лаврова и России в целом на сессии Генассамблеи. Визы не получили специалисты разных направлений и департаментов.





"Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа", - заключил сенатор.





Кстати, в конце августа ряд американских также сенаторов заявляли, что Москва отказала им в выдаче въездных виз.