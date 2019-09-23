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Ай да молодец! 81-летний дедушка спас соседа из горящего дома
Источник материала: Партизан
В Полоцке во время пожара в дачном доме 81-летний мужчина спас соседа.
Утром 23 сентября поступило сообщение о пожаре в частном доме садового товарищества с 53-летним хозяином внутри.
Сосед увидел дым, бросился в горящий дом и спас мужчину до приезда спасателей. Его осмотрели медики, он отказался от госпитализации. В результате огонь уничтожил кровлю, имущество и стены.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Специалисты проводят проверку по факту происшествия, устанавливаются причины возгорания.
Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома.
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В Полоцке во время пожара в дачном доме 81-летний мужчина спас соседа.
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