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Месси во второй раз включил Роналду в тройку лучших игроков мира, Криштиану ни разу не включал Лео
Источник материала: Tut.by
Аргентинкий нападающий Лионель Месси во второй раз подряд включил Криштиану Роналду в тройку лучших игроков мира.
В прошлом году он поставил его на третье место, а в этом — на второе. Первое же отдал форварду «Ливерпуля» Садье Мане.
Роналду же никогда не ставил Месси в свою тройку. Сейчас лучшим футболистом года он назвал защитника Матейса Де Лигта.
Напомним, что лучшим игроком года был назван Месси. Роналду стал третьим.
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Аргентинкий нападающий Лионель Месси во второй раз подряд включил Криштиану Роналду в тройку лучших игроков мира.
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