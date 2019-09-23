Месси во второй раз включил Роналду в тройку лучших игроков мира, Криштиану ни разу не включал Лео

Источник материала: Tut.by

Аргентинкий нападающий Лионель Месси во второй раз подряд включил Криштиану Роналду в тройку лучших игроков мира.



Фото: Reuters

В прошлом году он поставил его на третье место, а в этом — на второе. Первое же отдал форварду «Ливерпуля» Садье Мане.

Роналду же никогда не ставил Месси в свою тройку. Сейчас лучшим футболистом года он назвал защитника Матейса Де Лигта.

Напомним, что лучшим игроком года был назван Месси. Роналду стал третьим.