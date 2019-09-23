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Лукашенко понял вопрос о белорусских товарах в магазинах duty free

24.09.2019 12:45 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко понял вопрос о белорусских товарах в магазинах duty free

фото: 1mmtt.ru

Развитие торговли duty free стало темой обсуждения на совещании у президента 24 сентября.

Как сообщил глава государства, на его рассмотрение поступил проект нормативного правового акта о развитии сети таких магазинов. Президент констатировал, что с 2014 года число магазинов duty free выросло в три раза. Сегодня их уже около 70, из них три открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан Указ о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании "Белавиа". 

Александр Лукашенко признал, что для физических лиц покупки в магазинах duty free выгодны, а целом этот вид торговли способствует повышению транзитной и туристической привлекательности страны. Также деятельность этих торговых точек приносит выгоду бюджету, несмотря на освобождение от таможенных пошлин.

Вместе с тем президент констатировал, что в плане представленности белорусских товаров в магазинах duty free «не очень мы выросли». Сегодня отечественные товары составляют примерно четверть ассортимента этих магазинов. Президент подчеркнул, что прежде всего беспошлинная торговля удобна и выгодна тем, что ряд импортных и отечественных товаров там дешевле, чем в обычных магазинах. "Это понятно. А какое влияние этот вид торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть - там, где нет льгот определенных и так далее? - отметил глава государства. - Это меня больше всего интересует. А что это благо для людей, мы уже убедились". 

В связи с этим президент обратился к вице-премьеру Александру Турчину с просьбой обосновать необходимость расширения сети duty free, которое предусмотрено внесенными проектами документов. "Коврижки", преференции, льготы - мы все это определили, - пояснил президент. - Мы договаривались, что пройдет определенное время и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов".

 
 
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Развитие торговли duty free стало темой обсуждения на совещании у президента 24 сентября.
 
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