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Эко-будущее: в Беларуси построят крупнейший ветропарк за $40 млн
Источник материала: KYKY>
В Беларуси построят крупнейший в стране ветропарк,
Ветроэлектростанцию мощностью 25 МВт возведут рядом с деревней Велешковичи (Витебская область). Инвестором выбрали турецкую строительную компанию «Гюриш» — фирму, которая занимается разработкой экологически чистых инженерных решений. Договор о сотрудничестве согласовало МАРТ, а стороны подписали его еще в августе. Ожидается, что объем вложений составит 40 миллионов долларов.
Когда начнётся строительство?
К работам должны приступить в 2020 году — сразу после того, как «Гюриш» предоставит проектные документы. Ветропарк «Велешковичи» станет самым крупным производителем энергии из ветра в Беларуси. Он начнет поставлять экологически чистую энергию в почти 20 тысяч хозяйств в Лиозненском районе.
В чём польза ветропарка?
В течение следующих 20 лет ветропарк снизит 500 тысяч тонн выбросов CO2, а вот глобальное энергопотребление увеличится на 30%. Новый объект дополнительно создаст пять новых рабочих мест, да и сам процесс строительства ветроэлектростанции обеспечит работой местные организации и поставщиков оборудования.
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