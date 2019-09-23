Эко-будущее: в Беларуси построят крупнейший ветропарк за $40 млн

Источник материала: KYKY

В Беларуси построят крупнейший в стране ветропарк, сообщает by.undp.org. Это приблизит нас к внедрению возобновляемых источников энергии к 2030 году.

Ветроэлектростанцию мощностью 25 МВт возведут рядом с деревней Велешковичи (Витебская область). Инвестором выбрали турецкую строительную компанию «Гюриш» — фирму, которая занимается разработкой экологически чистых инженерных решений. Договор о сотрудничестве согласовало МАРТ, а стороны подписали его еще в августе. Ожидается, что объем вложений составит 40 миллионов долларов.

Когда начнётся строительство?

К работам должны приступить в 2020 году — сразу после того, как «Гюриш» предоставит проектные документы. Ветропарк «Велешковичи» станет самым крупным производителем энергии из ветра в Беларуси. Он начнет поставлять экологически чистую энергию в почти 20 тысяч хозяйств в Лиозненском районе.

В чём польза ветропарка?

В течение следующих 20 лет ветропарк снизит 500 тысяч тонн выбросов CO 2 , а вот глобальное энергопотребление увеличится на 30%. Новый объект дополнительно создаст пять новых рабочих мест, да и сам процесс строительства ветроэлектростанции обеспечит работой местные организации и поставщиков оборудования.