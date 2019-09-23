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«300 рублей и от зари до зари». Власти озадачились зарплатами аграриев. Пока только в одной области

24.09.2019 14:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Специалисты агропромышленного комплекса недополучают свою заработную плату, ту, которую должны и не видят стимулов в своем развитии», — убежден помощник президента — инспектор по Могилевской области Михаил Русый. По его словам, из-за низких зарплат в сельском хозяйстве с 1 сентября по Могилевской области ввели новую систему оплаты работников в этой отрасли. 


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Михаил Русый уточнил, что рост зарплаты руководителей, главных специалистов, специалистов привязали к росту выручке. «Но есть базовый элемент (зарплаты. — Прим. ред.), тот который по законодательству положен», — уточнил Михаил Русый в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1″ после встречи у президента.

По мнению помощника президента, у работников должны быть стимул и заинтересованность, привязанность к своему месту работы.

— И она (новая система оплаты работников. — Прим. ред.) довольно серьезная, эта зарплата. Человек если теряет работу, то он должен понимать, что он теряет. Когда у него 300 рублей и от зари до зари работа, то он пойдет дворником или кем-то другим будет, эти 300 рублей получать. Но когда у него будет 1200 рублей и возможность получать, две или две с половиной тысячи рублей через выручку, то он будет держаться за это место, - сказал Михаил Русый. 

Зарплаты у работников сельского хозяйства в Могилевской области одни из самых низких в регионе. К примеру, в растениеводстве зарабатывали в январе-июле в среднем 651 рубль, а в животноводстве — 641 рубль. В целом по стране заработки в этих отраслях были на уровне 742 и 714 рублей соответственно. Это суммы до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%).

 
 
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Из-за низких зарплат в сельском хозяйстве с 1 сентября по Могилевской области ввели новую систему оплаты работников в этой отрасли.
 
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