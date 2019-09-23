Причины скрипа полов и способы устранения скрипа

Источник материала: Tut.by



Квартиры в «хрущевках», «сталинках» или просто достаточно старые частные дома отличаются полами из деревянных досок, которые приколачиваются к лагам гвоздиками. Предлагаем разобраться, почему скрипят полы и как бороться с этой проблемой.

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Почему скрипят полы?





Чтобы разобраться с причиной, почему скрипят полы, следует понимать устройство покрытия. Чаще всего встречаются два вида конструкций:

состоящие из доски, лаги (шаг — 40 сантиметров), крепление досок выполняется гвоздями;

те, что основываются на лагах, сверху которых укладываются ДСП или фанерные плиты.

Лагами называются бруски с шириной до 4 см. Они располагаются в горизонтальном направлении, считаются базой для обшивки. Монтировать их к основанию нет необходимости, они фиксируются специальным креплением. Благодаря лагам формируется отступление технологического типа от бетонного основания для «дыхания» пола и возможности сделать его теплее.

Поскольку прибивка обшивочного слоя к балкам выполняется гвоздями, они разбалтываются. Результат — пригибание, скрип досок. Лаги тоже разбалтываются.

Как устраняется скрип пола?





Не дорогостоящий и эффективный метод, чтобы полы не скрипели, — прокрутить пол саморезами. Напольную поверхность даже не потребуется разбирать. Старые гвозди дублируются крепкими саморезами. Скрипы уйдут при условии, если лаги еще находятся в неплохом состоянии.

Радикальным методом решения проблемы, почему скрипят полы, считается их капитальная замена. Это дорогостоящий вариант, поскольку замену понадобится выполнить по всей квартире. Вариантов достаточно много — настелись новый пол по лагам, провести замену напольной доски, которую предлагают компании, продающие пиломатериалы в Минске . Также делают разные виды стяжки: сухие, полусухие, мокрые. Стяжка обеспечит поднятие уровня пола, но, возможно, также потребуется замена всех дверей. Но зато поверх стяжки удастся уложить керамогранит, плитку, сделать установку подогрева.

Желая выполнить стяжку, сохранив при этом данный уровень пола, сделайте компенсацию не хватающей толщины посредством укладки пенополистирола. Это обеспечит получение дополнительной шумо- и теплоизоляции. Обустраивая стяжку, уточните уровень нагрузки, которую смогут выдержать плиты, применяемые для перекрытия. Старые дома обычно отличаются показателем в 150 кг на 1 м².

Процесс прокручивания поверхности





Рассмотрим процесс устранения скрипа пола, не снимая доски. Сначала определитесь с расстоянием расположения брусков от плит бетона. Для таких целей сверлится отверстие, замеряется глубина (воспользуйтесь проволокой).

Покупаются саморезы для дерева. Они должны заглубляться со шляпками. Далее нужно отыскать места расположения лаг. Они определяются по гвоздикам.

При невозможности определить гвозди, придется выполнить демонтаж плинтуса, осмотреть лаги, чтобы обнаружить отступ. Отверстие просверливается на 2 мм меньше, чем объем самореза. Манипуляции выполняются со всеми досками, они прикручиваются к лагам.

Третий вариант — закручивание саморезов длиной, аналогичной длине до бетонного расстояния. Заблаговременно их кончик затупляется, чтобы бетон не повредить.

Монтаж лаг к основанию из бетона считается плохим решением, поскольку это существенно снижает уровень шумоизоляции. После устранения скрипа, необходимо выровнять покрытие. Это выполняется в 2 фанерных слоя, при этом стыки должны совмещаться.

Разобравшись с причиной, почему скрипят полы, удастся быстро приступить к устранению проблемы. А найти все необходимое для ремонта в каталоге TAM.BY проще простого!