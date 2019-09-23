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Когда начнет работать депутатский клуб?

24.09.2019 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что в самое ближайшее время «Депутатский клуб» будет иметь официальную регистрацию.



Как сообщал «Белорусский партизан», идея создания «Депутатского клуба» родилась во время встречи депутатов Верховного Совета 12-го и 13-го созывов, посвященной 25-летию принятия Конституции. Был создан оргкомитет, в который вошли известные в прошлом депутаты.

«Такие клубы есть во многих странах мира, - говорил «Белорусскому партизану» Сергей Калякин. - Люди, которые работали в парламенте, обладают определенным опытом, в том числе и государственного строительства. Они могут выступать и как эксперты, и как инициаторы многих общественно-политических и экономических процессов».

- Мы договорились, что будем пробовать получить регистрацию для «Депутатского клуба», - рассказал «Белорусскому партизану» Анатолий Лебедько. – Сейчас мы уже определились с форматом регистрации. Была дискуссия, что лучше делать – регистрировать общественное объединение или учреждение. Это два совершенно разных затратных плана действий.

В конечном итоге уже есть решение, что мы будем регистрировать учреждение. И сейчас проблема только в том, что многие люди так или иначе завязаны на избирательную кампанию. Но у нас уже есть проект устава, юридический адрес, и я думаю, что до конца года мы все согласуем и решим вопрос с регистрацией.

Почему для нас важна регистрация? Дело в том, что она дает определенные возможности, некий статус. Мы намерены взаимодействовать со структурами власти и активно работать. 

Если бы в стране был парламент, местное самоуправление, то перечень возможностей для «Депутатского клуба» был бы ограничен. Но в нашей ситуации, наверное, одними консультациями не обойдется, поле для деятельности обширное.
 
 
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Экс-глава Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что в самое ближайшее время «Депутатский клуб» будет иметь официальную регистрацию.
 
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