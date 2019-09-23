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Лукашенко о duty free: Какое счастье нам подарили эти 70 магазинов

24.09.2019 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Лукашенко

Лукашенко заявил, что на его рассмотрение внесен соответствующий проект нормативного правового акта о развитии сети таких магазинов.

"Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности. С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза. Около 70 объекто. Три из них открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан указ о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании "Белавиа", - напомнил Лукашенко.

По его словам, развитие данного вида торговли способствует повышению транзитной и туристической привлекательности страны, отвечает современным стандартам комфортных условий для граждан, пересекающих границу. "Для физических лиц это выгодно", - отметил он.

"Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Также в сети беспошлинной торговли растет удельный вес товаров отечественного производства, - сказал Лукашенко. - По-моему, не очень мы выросли, но примерно четверть от всех товаров мы продаем отечественного производства в этих магазинах".

"Перспективы в данной сфере, как меня убеждают заинтересованные лица, не исчерпаны, и есть еще предложения по развитию этой сети. Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно - оценить последствия, а также возможные риски", - добавил он.

Лукашенко констатировал, что прежде всего беспошлинная торговля удобна и выгодна тем, что ряд импортных и отечественных товаров там дешевле, чем в обычных магазинах. 

"Это понятно. А какое влияние этот вид торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть - там, где нет льгот определенных и так далее? - отметил Президент. - Это меня больше всего интересует. А что это благо для людей, мы уже убедились".

В связи с этим он поинтересовался у первого вице-премьера Александра Турчина, как правительство видит будущее развитие этого вида торговли. 

"Давайте по существу. Мне надо четко уяснить для себя, что делать с документами, которые вы вносите на мое рассмотрение. А они касаются расширения сети. Нормативно мы оговорили и договорились, как будут действовать эти магазины. "Коврижки", преференции, льготы - мы все это определили, - сказал Лукашенко. - Мы договаривались, что пройдет определенное время и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов".
 
 
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Развитие торговли duty free обсудили на совещании у Лукашенко
 
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