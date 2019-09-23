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Черный вторник: белорусский рубль круто обвалился на бирже

24.09.2019 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обвалом белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю завершились торги 24 сентября.



Торги во вторник 24 сентября на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очень бурно — белорусский рубль девальвировался ко всем основным валютам. Значение валютной корзины всего за один день подскочило на 0,92%. Это почти в 2 раза больше, чем за весь август.

Курс доллара подскочил на 0,0170 рубля до 2,0614 BYN/USD до максимума за 12 дней. Доллар подорожал уже второй раз на этой неделе. С начала недели его курс вырос на 0,0202 рубля, а минувшую неделю он завершил на минимуме за 51 день.

Курс евро вырос на 0,0165 BYN до 2,2669 BYN/EUR и покинул минимум за 795(!) дней, на котором обосновался вчера.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0349 BYN до 3,2378 BYN/100 RUB и почти добрался до максимума за три месяца (85 дней). Рубль РФ с начала недели подорожал уже на 0,0398 рубля.

Россия

Центробанк РФ понизил официальный курс доллара на завтра на 24 копейки до 63,7060 RUB/USD (минимум с 1 августа 2019).

Курс евро на завтра снизился всего на 26 копеек до 70,0193 RUB/EUR и оказался на минимуме с 13 марта 2018 года (полтора года).
 
 
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Обвалом белорусского рубля к доллару, евро и российскому рублю завершились торги 24 сентября.
 
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