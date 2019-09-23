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Деньги и еще раз деньги: чем сдерживаются ракетные амбиции Минска

24.09.2019 13:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуское руководство не намерено выходить за рамки утратившего силу Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности. Но с существенными оговорками и отнюдь не по причине доброй воли.



17 сентября Александр Лукашенко встретился с заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Во время встречи беларуский руководитель заявил, что Минск не планирует иметь на своей территории ракеты с дальностью пуска свыше 500 км, но лишь в том случае, если этого не потребуют соображения безопасности. 

При этом очевидно имеется в виду именно ракетное вооружение собственного производства: как заявил А. Лукашенко, помимо политических соображений речь идет и об отсутствии финансовых ресурсов для постановки на вооружение таких систем.

Ранее, 03.09.2019 А. Лукашенко заявил, что Беларусь остается полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не намерена производить или размещать такие ракеты, если это не будет вызвано угрозами безопасности. В настоящее время такой угрозы в Минске не видят и не прогнозируют.

Напомним, что вопрос распространения ракетного вооружения в регионе был одной из тем встречи в Варшаве руководителей советов безопасности Беларуси, Польши, Украины и помощника по вопросам национальной безопасности президента США 31.08.2019. 


В настоящее время Беларусь располагает высокоточными ракетными системами с дальностью в 300 км и технологиями производства баллистических ракет с дальностью до 500 км. При этом доработка и постановка на вооружение последних систем сдерживается недостатком финансирования.

В обозримой перспективе беларуский ВПК продолжит совершенствование ракетных систем «Полонез» с дальностью до 300 км, которые уже приняты на вооружение национальной армии. При этом технологический потенциал беларуской оборонки позволяет получить более мощные системы не выходя за ограничения ДРСМД. 

Ракетные амбиции официального Минска сдерживаются в первую очередь соображениями финансового характера, а заявления о приверженности миролюбивой политике вызваны попытками организовать т.н. «Минский процесс», который должен запустить новый механизм общей безопасности в Европе и являются элементом процесса по нормализации беларуско-американских отношений.  
 
Теги: Минск
 
 
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