Кто тут еще фанатеет по року? В Минске выступит Lumen

Источник материала: Tut.by

Российская рок-группа Lumen выступит 25 октября в клубе Re: Public с новой программой.



Фото: lumen_official

В прошлом году группа отметила свое 20-летие большим двухчастных туром, представив акустическую и электропрограммы. Концерты прошли с солд-аутами практически во всех городах. Летом этого года группа поставила точку в юбилейной программе на главных музыкальных фестивалях и осенью снова отправилась в тур.

В середине апреля Lumen выпустили мини-альбом «Культ пустоты», в который вошли четыре новые песни. Две песни с EP были знакомы слушателям до релиза — это заглавная «Культ пустоты», впервые прозвучавшая в феврале на премии «Чартова дюжина» в Санкт-Петербурге, где фронтмен Lumen Тэм Булатов стал победителем в номинации «Солист». А сингл «Тем, кто топчет землю» стартовал в конце марта, и сейчас уверенно поднимается в чартах различных радиостанций.

Вокалист Тэм делится:

— Мы сочинили много песен, их хватило бы на полноценный альбом. Но это очень разные по стилю и содержанию композиции. Мы продолжаем писать песни без оглядки на стили и рамки, что не мешает нам трезво оценивать результаты. И как раз по итогам такой оценки стало понятно, что все эти песни плохо сочетаются между собой, если представлять их одномоментно. Именно поэтому мы объединили песни по смыслу и настроению в небольшие релизы.

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