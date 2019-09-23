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На Мстиславщине проходит международная акция, посвящённая 75-летию Великой Победы

24.09.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Старт акции «Во славу общей Победы!» был дан в мае 2019 года. Мероприятия, посвящённые ей, продлятся до мая 2020 года. В этот период наша республика совместно с другими странами-участницами военных действий проведёт забор земли с воинских захоронений времён Великой Отечественной войны. К этой акции присоединился и наш район.

На Мстиславщине проходит международная акция, посвящённая 75-летию Великой Победы

Война забрала миллионы жизней людей, искалечила судьбы и опустошила Отечество. Свою разрушительную мощь она обрушила на Беларусь, огромные территории России, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии и Эстонии. Братские республики отправляли бойцов защищать общую Родину, принимали беженцев, снабжали тылы. Во всех странах-участницах военных действий места гибели воинов являются мемориальными, многие отмечены памятниками и обелисками. Жители больших городов и малых деревень обязаны знать историю своей малой родины, её роль в ходе Великой Отечественной войны и передавать знания будущим поколениям.

На Мстиславщине проходит международная акция, посвящённая 75-летию Великой Победы

Земля с Родины — святыня. Родная земля, обагрённая кровью павших, вдвойне. Она символический прах. Международная акция «Во славу общей Победы!» создаёт новую культуру памяти о Великой Отечественной войне. Грядёт новая эпоха, в которой не будет живых очевидцев событий. Единственным свидетелем остаётся земля с памятных мест войны, с мест гибели воинов и мирных жителей. Пока время не стёрло события и даты, эту землю собирают в одном пространстве крипты храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в г. Минске для вечной молитвенной памяти. Таким образом, будут воссоединены в народной памяти все, кто сражался плечом к плечу, добывая общую для всех Победу в разных точках боевых действий Великой Отечественной войны.

На Мстиславщине проходит международная акция, посвящённая 75-летию Великой Победы

С каждого памятного места соберут горсть земли, которую поместят в специально изготовленный мешочек. На нём обозначается место забора, а также прилагается вся необходимая информация о памятнике.

На Мстиславщине насчитывается 48 воинских захоронений времён Великой Отечественной войны.

На Мстиславщине проходит международная акция, посвящённая 75-летию Великой Победы

Проведение акции стартовало в Подсолтовском сельсовете, где находится наибольшее количество памятников — 11. Возле братской могилы в агрогородке на гражданском кладбище собрались представители пионерской организации и БРСМ, работники СДК. Председатель сель-исполкома Аксана Лисовская рассказала присутствующим о проводимой акции, после чего дети и взрослые, взяв по маленькой горсти земли, собрали её в специально приготовленный мешочек.

Далее эту эстафету подхватят жители и представители общественных организаций остальных сельских Советов и города.

А 28 сентября во время празднования Дня города состоится торжественное мероприятие по помещению земли, собранной в местах захоронений, в одну капсулу, которая будет передана представителю Могилёвского облисполкома.

После этого она будет передана в столицу нашей республики.

На Мстиславщине проходит международная акция, посвящённая 75-летию Великой Победы

Кульминацией акции станет церемония закладки более 100 капсул с землёй со всех белорусских мемориальных мест памяти Великой Отечественной войны, а также из граничащих с Беларусью стран и особо чтимых в республиках бывшего Советского Союза мест, посвящённых памяти павших во Вторую мировую войну.

Масштабное мероприятие с участием глав и представителей стран бывшего Советского Союза, религиозных лидеров, национально-культурных объединений пройдёт 9 мая 2020 г. в крипте храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в городе Минске.

Нелли ДЕНИСЕНКОВА.

 
Теги: Минск
 
 
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Старт акции «Во славу общей Победы!» был дан в мае 2019 года. Мероприятия, посвящённые ей, продлятся до мая 2020 года. В этот период наша республика совместно с другими...
 
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