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Эксперты: Китай может вооружиться чрезвычайно мощной противокорабельной ракетой

24.09.2019 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты заметили, как несколько H-6N летят над Пекином, готовясь к военному параду — части церемонии, приуроченной к 70-й годовщине основания КНР. Само по себе это неудивительно: Китай давно и вполне успешно эксплуатирует эти самолеты, представляющие собой модернизированную версию советского бомбардировщика Ту-16. Но эксперты обратили внимание, но важную деталь. Об этом пишет Naked Science.


Фото: wikipedia.org

Новые фотографии указывают на то, что китайский бомбардировщик может нести новые ракеты.

Речь идет об утопленной зоне в нижней части фюзеляжа, которая, вероятно, служит точкой подвески для чрезвычайно крупного авиационного средства поражения.


H-6N / (c)thedrive

Специалисты отмечают: вероятно, речь идет о новой версии противокорабельной баллистической ракеты DF-21D. Если это так, то в распоряжении Китая — впечатляющее оружие, которое может изменить расстановку сил в Тихоокеанском регионе.


Возможный облик комплекса / (c)thedrive

DF-21 — двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. По оценке Министерства обороны США, Китай имеет до 80 таких ракет. Версия DF-21D — противокорабельная баллистическая ракета, которая может поражать движущиеся авианосные ударные группы на большой дальности. Ранее эксперты уже допускали возможность применения ракеты с бомбардировщика H-6. Однако именно новые фотографии можно рассматривать в качестве весомого доказательства.


DF-21 / (c)Military magazine

Напомним, Россия ранее приняла на вооружение аэробаллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал», которую некоторые СМИ назвали «гиперзвуковым ракетным комплексом». По мнению экспертов, речь идет о модернизированной версии ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», интегрированной в состав арсенала вооружений советского перехватчика МиГ-31, — новый вариант назвали МиГ-31К. Согласно ранее представленным данным, модернизированный самолет не сможет нести ракеты класса «воздух — воздух» большой дальности — обычное вооружение для МиГ-31.

Стоит сказать, что концептуально близкое изделие стояло на вооружении советских ВВС в 80-х: речь идет об аэробаллистической ракете Х-15, которая была аналогом американской AGM-69 SRAM.

Сейчас российские стратегические бомбардировщики могут применять новейшие крылатые ракеты Х-101: в перспективе ожидается принятие на вооружение ракеты Х-БД.

 
 
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