«Был момент, когда мог купить в центре Минска десять квартир». Теперь Волчков живет в экопоселении

Источник материала: Tut.by

С именем Владимира Волчкова связаны успехи мужской сборной Беларуси по теннису в Кубке Дэвиса, а победа над россиянами в 2004-м, когда Волчков принес решающее очко команде, отбросив костыли, и вовсе считается легендарной. Теперь Волчков занимает пост заместителя председателя Белорусской теннисной федерации, а несколько лет назад сменил минскую прописку на загородную жизнь, причем речь идет далеко не о ближайшем пригороде столицы. SPORT.TUT.BY побывал в гостях у Волчковых, где они снимают блог для YouTube .





Дом Волчковых находится в деревне Петрусовщина Воложинского района, а это порядка 50 км от Минска. Владимир и его супруга Ольга поправляют: Петрусовщина — это экопоселение. Сюда они переехали со столичной улицы Радужной, где жизнь в квартире им стала невыносима.

Работают Волчковы в Минске. Старшего общего ребенка Родиона второй год водят в школу и на тренировки по теннису, а младшие дети — Даринка и Дамир — ходят в минский садик.

— У нас далеко не хоромы, — акцентирует внимание Волчков. — Нет позолоченного забора. Забора нет в принципе. Но нам здесь классно. До столичного Дворца тенниса заезжаю примерно за 45 минут. Там воюю, решаю задачи, соревнуясь со всем миром. Возвращаюсь сюда — тишина. Утром встречаю у дома косуль, зайцев и ежиков. Вы можете подумать, что мы дикари — уехали жить в лес. Но мне кажется, что мир будущего, он такой: тебе не нужен офис — работать будешь удаленно.









На участке Волчковых стоит баня, беседка, хозпостройки, детская площадка с гамаком и креслом-качелями, а также стенка с вырытым котлованом под укладку покрытия для игры в теннис.

— Станете ли делать из сына теннисиста? — спросили мы у Волчкова про 8-летнего Родиона.

— Время покажет. Спортсмены — все честолюбивые и хотят, чтобы у детей тоже получилось в спорте. И все же самое главное для меня — улыбающийся ребенок. Весь мой путь в спорте подсказывает, что успеха человек достигает в том деле, которое любит. А даже если это не будет безусловный успех, но ему нравится, — это уже немало.

Сколько раз становился свидетелем, как на соседнем корте родители, которые сами не знают, с какой стороны подойти к ракетке, кричат на детей: «Что ты бегаешь, как коровка? Делай то, делай это». Не хочется стать таким. Прошу Господа, чтобы мне хватило родительской мудрости распознать, что нравится моим детям, немножко помогать им и быть рядом.





На благоустройство территории у Волчковых ушло порядка тысячи посадок, а особенно он гордится решением для персикового дерева: размещение на южной стороне дома со стеной в качестве отражающего щита позволяет летом иметь сочные плоды.

— Пока мы еще с Олей не женились, помню, притащил ее сюда, когда тут были только лишь стены, — говорит Владимир. — Проверял ее. Она не убежала. За день до рождения Родиона ходила по участку с лопатой и в кирзачах. Мы сажали деревья — живую изгородь. У женщин есть такая тема: они перед родами начинают гнездиться. Мол, ой, давай это тут посадим, а у нас еще там два саженца… Говоришь ей «успокойся», но тщетно. Ночью случились схватки.









Владимир Волчков шутит, что при миллионе подписчиков на YouTube, возможно, вернулся бы к идее купить квартиру в Минске на 150−200 квадратов с видом на елки. Он также добавил, что в бытность игроком мог позволить себе покупку недвижимости без долгих раздумий:

— Да слушайте, я столько дров наломал! Был момент, когда мог купить в центре Минска десять квартир. Поступи так — сидел бы сейчас да плевал в потолок, радовался бы жизни. Это вопрос к окружению. Так называемые старшие друзья не подсказали. Только приговаривали: «Вова, давай! За Родину!» Давал, пока давалось. И вот мне уже 41 год, а все еще слышу: «Вова, давай!»