В августе средняя зарплата снизилась почти на 11 рублей после двух месяцев роста

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата в августе, по данным Белстата, составила 1 117,8 рубля. По сравнению с июлем она снизилась на 10,7 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В общей сумме с начала года средняя зарплата выросла на 2,5 рубля (по сравнению с декабрем прошлого года). В разные месяцы этот показатель то увеличивался, то уменьшался. Так, в январе средняя зарплата сократилась на 133 рубля, а в феврале — на 4 рубля, в марте выросла на 79 рубля, а в апреле стала больше почти на 17 рублей, в мае упала на 2,1 рубля, в июне выросла на 8,9 рубля, в июле выросла на 48 рублей.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.

Судя по всему, сентябрьская средняя зарплата тоже вырастет: с 1 сентября заметно увеличилась тарифная ставка первого разряда, от которой зависят зарплаты бюджетников. Вместе с тем в стране по-прежнему остаются организации, в которых средняя зарплата не превышает 400 рублей. На 1 августа их насчитывалось 28.

В последнее время чиновники активно начали экспериментировать с зарплатами. Например, в Могилевской области с 1 сентября аграриев перевели на новую систему оплаты труда, которая должна повысить их заработки. Также 10 районов и городов страны включили в программу ускоренного социально-экономического развития, в которую входит в том числе и рост зарплат в 2020 году. Кроме того, с 1 января 2020 года зарплату бюджетников начнут считать по-новому.

Средняя зарплата в 2019 году, по прогнозам чиновников, должна составить 1025 рублей. Речь идет о сумме до уплаты налогов.