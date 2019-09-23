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Как избежать синдрома эмоционального выгорания?

24.09.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате хронического стресса на работе.

Ключевым компонентом развития СЭВ является стресс на рабочем месте, несоответствие между личностью и предъявляемыми ей требованиями. Развитие данного синдрома характерно, в первую очередь для профессий системы «человек – человек», где доминирует оказание помощи людям (врачи, медицинские сестры, учителя, социальные работники и др.). СЭВ рассматривается как результат неблагоприятного разрешения стресса на рабочем месте.

Основные симптомы синдрома эмоционального выгорания:

1. Физические симптомы: усталость, физическое утомление, истощение, расстройства сна и специфические соматические проблемы.

2. Эмоциональные симптомы: раздражительность, тревога, депрессия, чувство вины, ощущение безнадежности.

3. Поведенческие симптомы: агрессивность, черствость, цинизм, пессимизм, равнодушие, зависимость от психоактивных веществ.

4. Симптомы, связанные с работой: прогулы, плохое качество работы, опоздания, злоупотребление рабочими перерывами.

5. Симптомы в межличностных отношениях: формальность отношений, отстраненность от клиентов, коллег, дегуманизация.

Чтобы избежать синдрома эмоционального выгорания, необходимо следовать следующим правилам:

- стараться рассчитывать свои силы и обдуманно распределять нагрузки;

- научиться переключаться с одного вида деятельности на другой;

- проще относиться к конфликтам на работе;

- не пытаться всегда и во всем быть первым, лучшим и т.д.

- использовать навыки борьбы со стрессом – обсуждение после критического события, регулярный отдых и др.;

- регулярные физические упражнения (минимум 30 минут в день);

- адекватный сон (в среднем 7-8 часов);

- обучаться техникам релаксации (расслабления) – прогрессивная мышечная релаксация, аутогенная тренировка, самовнушение, медитация;

- отвлекаться на хобби (спорт, культура, природа и др.).

Чтобы не стать жертвой синдрома, нужно, прежде всего, правильно относиться к себе, другим людям и своей работе. И запомните, что синдром эмоционального выгорания – не болезнь и не приговор, это способность вашей психики реагировать на эмоциональные перегрузки.


 
 
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Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это состояние эмоционального, умственного истощения, физического утомления, возникающее в результате...
 
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