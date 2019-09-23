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Серьёзное ДТП в Барановичском районе - автобус столкнулся с грузовым автомобилем

24.09.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства происшествия уточняются. ДТП произошло сегодня, 24 сентября 2019 года на развязке М1 - Нова Мышь в Барановичском районе.

Серьёзное ДТП в Барановичском районе - автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Похоже, что водитель автобуса и грузового автомобиля не смогли разминуться на трассе.

Серьёзное ДТП в Барановичском районе - автобус столкнулся с грузовым автомобилем

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Серьёзное ДТП в Барановичском районе - автобус столкнулся с грузовым автомобилем

О пострадавших ничего не сообщается.

Серьёзное ДТП в Барановичском районе - автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Водители сообщают, что движение по путепроводу сейчас перекрыто, или как минимум ограничено.

 
 
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  Обстоятельства происшествия уточняются. ДТП произошло сегодня, 24 сентября 2019 года на развязке М1 - Нова Мышь в Барановичском районе. Похоже, что водитель...
 
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