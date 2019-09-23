Серьёзное ДТП в Барановичском районе - автобус столкнулся с грузовым автомобилем

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства происшествия уточняются. ДТП произошло сегодня, 24 сентября 2019 года на развязке М1 - Нова Мышь в Барановичском районе.





Похоже, что водитель автобуса и грузового автомобиля не смогли разминуться на трассе.





На месте происшествия работают сотрудники ГАИ .





О пострадавших ничего не сообщается.





Водители сообщают, что движение по путепроводу сейчас перекрыто, или как минимум ограничено.