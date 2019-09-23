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Из-за футбольного матча, на который раскупили все билеты, будут ограничивать движение

24.09.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На спорткомплексе «Брестский» (ул.Гоголя, 9, г.Брест) 25 сентября 2019 года в 20.45 часов состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК «Динамо-Брест» (г.Брест) и ФК «БАТЭ» (г.Борисов). В районе проведения матча ожидается большое скопление людей и автотранспорта.

Из-за футбольного матча, на который раскупили все билеты, будут ограничивать движение

Напротив спорткомплекса, по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 18.00 часов до окончания футбольного матча запретить остановку и стоянку транспортных средств всех видов, используя дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

С 19.30 до окончания футбольного матча ограничить движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке

от ул.Воровского до ул.Гоголя, по нечетной стороне ул.Гоголя,
от ул.Наганова до ул.Коммунистической, а также (при необходимости) – по четной стороне ул.Гоголя от ул.Ленина до ул.Наганова.

Из-за футбольного матча, на который раскупили все билеты, будут ограничивать движение

Автобусы с командами размещать по ул.В.Хоружей за служебным входом на стадион, определить места стоянки транспортных средств

по ул.Гоголя от ул.Кооперативной в направлении ул.Зубачева,
по ул.Крупской, ул.Зубачева, ул.Фомина. Определить места стоянки автобусов с болельщиками по ул.Зубачева (МК «Брестская крепость-герой»).

Из-за футбольного матча, на который раскупили все билеты, будут ограничивать движение

По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя перекрыть движение транспорта для пропуска пешеходов.

 
Теги: Брест
 
 
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  На спорткомплексе «Брестский» (ул.Гоголя, 9, г.Брест) 25 сентября 2019 года в 20.45 часов состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК...
 
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