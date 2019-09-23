|
Из-за футбольного матча, на который раскупили все билеты, будут ограничивать движение
24.09.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На спорткомплексе «Брестский» (ул.Гоголя, 9, г.Брест) 25 сентября 2019 года в 20.45 часов состоится
Напротив спорткомплекса, по ул.Гоголя и ул.Коммунистической с 18.00 часов до окончания футбольного матча запретить остановку и стоянку транспортных средств всех видов, используя дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».
С 19.30 до окончания футбольного матча ограничить движение транспортных средств по ул.Коммунистической на участке
Автобусы с командами размещать по ул.В.Хоружей за служебным входом на стадион, определить места стоянки транспортных средств
По окончании матча (при необходимости) на перекрестке ул.Ленина и ул.Гоголя перекрыть движение транспорта для пропуска пешеходов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На спорткомплексе «Брестский» (ул.Гоголя, 9, г.Брест) 25 сентября 2019 года в 20.45 часов состоится матч Чемпионата Республики Беларусь по футболу между командами ФК...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)