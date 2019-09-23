Пуск БелАЭС выходит на финишную прямую. Степень готовности первого энергоблока - 97%

Источник материала: Виртуальный Брест

Пуск Белорусской АЭС выходит на финишную прямую. Вместе с тем есть ряд вопросов, которые мы должны обсудить сегодня, – отметил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым.







Глава Правительства предложил на сегодняшней встрече если не снять спорные моменты, то, по крайней мере, разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться.



«Главное – мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло», – обратил внимание Сергей Румас.







Алексей Лихачев в свою очередь проинформировал о вчерашних переговорах на площадке Белорусской АЭС. «Первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем – это 97% реализации проекта. Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100%-ю мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», – отметил Алексей Лихачев.







По мнению главы госкорпорации «Росатом», при активных работах на первом блоке не должен остаться без внимания и второй блок. «Напряжение сил и концентрация наших ресурсов на одном блоке ни в коем случае не должны поставить под сомнение темпы и качество работы на втором блоке Белоруской АЭС», – считает он.



Алексей Лихачев подчеркнул, что российская сторона абсолютно поддерживает приоритет вопросов безопасности. «Безопасность – прежде всего, и никаких компромиссов быть не может», – добавил Алексей Лихачев.



Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй – в 2020-м. Генеральный подрядчик строительства БелАЭС – инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» (АСЭ).​